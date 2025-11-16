安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈

《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。

片中安心亞因為走私電器而被判刑，她跟導演林孝謙討論後，決定賦予角色獨特的魅力，「阿蘭這個角色就是把我本人放大十倍的版本，所以情緒、眼神、動作都比現實的更大、更快、更直覺。」為呈現角色張力，她刻意把表演節奏加快，「我設定阿蘭是表情先到，聲音再跟上的人。」

廣告 廣告

這種高能量表演方式讓安心亞每天收工都像做完全身運動，她說：「阿蘭實在太衝動了，拍她真的很耗體力，但也很過癮。」但不只打人累，連勸架都累，「你不要看陳意涵瘦瘦的，她在戲裡衝動起來力度很強，我要把她拉住真的超費力。每次勸架，我的手臂都痠到快炸開。」

安心亞片中飾演女犯人，有多場耍狠演出。（圖／壹壹喜喜提供）

拍攝過程中，安心亞最難忘也最驚嚇的一場戲，是她抬手準備打人，但因角度抓錯，手肘直接撞到翁倩玉的鼻梁，「我看到奶奶頭往後『嗚』一下，整個嚇歪！」翁倩玉還因此流鼻血，喊卡後工作人員趕緊上前急救，安心亞則是當場崩潰自責，在旁邊一直哭，所幸翁倩玉沒有大礙，還強忍著繼續演戲，安心亞嚇到哭著道歉：「真的很怕奶奶受傷，我好緊張，以為要退出演藝圈了。」

翁倩玉拍攝時不小心掛彩。（圖／壹壹喜喜提供）

另一場衝突戲，是安心亞踹何曼希的畫面，起初她以為自己力氣很大，所以一直怕踢傷對方，結果前面幾次力道都太輕，反而看起來像沒踢到。最後導演表示已經做好安全措施，要她可以更用力，安心亞乾脆放開力道，用吃奶的力氣往前衝，最後順利完成。

《陽光女子合唱團》將於12月31日在台上映。

安心亞片中勸架陳意涵。（圖／壹壹喜喜提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導