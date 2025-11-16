安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。
片中安心亞因為走私電器而被判刑，她跟導演林孝謙討論後，決定賦予角色獨特的魅力，「阿蘭這個角色就是把我本人放大十倍的版本，所以情緒、眼神、動作都比現實的更大、更快、更直覺。」為呈現角色張力，她刻意把表演節奏加快，「我設定阿蘭是表情先到，聲音再跟上的人。」
這種高能量表演方式讓安心亞每天收工都像做完全身運動，她說：「阿蘭實在太衝動了，拍她真的很耗體力，但也很過癮。」但不只打人累，連勸架都累，「你不要看陳意涵瘦瘦的，她在戲裡衝動起來力度很強，我要把她拉住真的超費力。每次勸架，我的手臂都痠到快炸開。」
拍攝過程中，安心亞最難忘也最驚嚇的一場戲，是她抬手準備打人，但因角度抓錯，手肘直接撞到翁倩玉的鼻梁，「我看到奶奶頭往後『嗚』一下，整個嚇歪！」翁倩玉還因此流鼻血，喊卡後工作人員趕緊上前急救，安心亞則是當場崩潰自責，在旁邊一直哭，所幸翁倩玉沒有大礙，還強忍著繼續演戲，安心亞嚇到哭著道歉：「真的很怕奶奶受傷，我好緊張，以為要退出演藝圈了。」
另一場衝突戲，是安心亞踹何曼希的畫面，起初她以為自己力氣很大，所以一直怕踢傷對方，結果前面幾次力道都太輕，反而看起來像沒踢到。最後導演表示已經做好安全措施，要她可以更用力，安心亞乾脆放開力道，用吃奶的力氣往前衝，最後順利完成。
《陽光女子合唱團》將於12月31日在台上映。
其他人也在看
安心亞肘擊！天后翁倩玉當場噴血 嚇壞哭求原諒：差點退出演藝圈
安心亞在電影《陽光女子合唱團》中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」一角，強勢展現出另外一種風格，是全片相當亮眼的演出擔當之一。拍攝過程中，她最難忘、也最心驚的是一場不小心肘擊到天后級歌手、演員翁倩玉的意外。鏡報 ・ 17 小時前
Energy阿弟緊牽丁噹再續前緣 見老婆坐台下「我怕回去不好過」
丁噹周末兩天在台北小巨蛋開唱，舉行「夜遊 A Night Tour」演唱會，今（16）日來到第二場，邀請Energy的蕭景鴻（阿弟）擔任嘉賓，首度合唱新歌〈可以是朋友〉，兩人因為音樂劇《搭錯車》結緣，此次可說是「再續前緣」，隨後再合唱〈走火入魔〉。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
翁倩玉意外被肘擊噴鼻血 「兇手」安心亞嚇哭：要退出演藝圈了嗎
【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼緯來新聞網 ・ 17 小時前
NBA》LeBron另2大隨從 手機、通訊紀錄被聯盟徵收
NBA近期爆發球員涉嫌與賭徒勾結醜聞，面對來自美國國會的壓力，據報導聯盟官方也有動作，至少向包括洛杉磯湖人在內的6支球隊要求收取包括部分球隊員工手機在內的物品與文件以供調查。TSNA ・ 15 小時前
走鐘獎／誰不色？現場「突襲檢查手機」 蔡哥、梅伯IG一開「美女晃動」全場嗨了
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 1 天前
薔薔嗆走鐘獎：越辦越小 正面全透視⋯辣露黑色丁字褲
薔薔15日盛裝出席走鐘獎，正面除了全透視，只有兩片紗遮住胸前，一路開深V到肚臍，馬甲線一覽無遺，背面的部分只有兩條線，下身也是透視的紗裙，露出黑色丁字褲，「誠意十足」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／得說通關密語？ 快閃店夯TWICE代購大軍出動
獨家／得說通關密語？ 快閃店夯TWICE代購大軍出動EBC東森娛樂 ・ 1 天前
安心亞是理想型？阿Ken坦言「無法交往」關鍵原因：真的太難了
藝人安心亞在今年金鐘獎時，公布了多張與藝人阿Ken的合照，再加上阿Ken又在金鐘獎上喊要「假戲真做」，兩人間的感情狀況立即在網上引發討論，但都沒獲得證實。日前阿Ken上陶晶瑩的網路節目，也被問到跟女星台視新聞網 ・ 1 天前
得過糖尿病後 心臟衰竭風險仍高五成
糖尿病患者能把血糖控制穩定，甚至不再需要服藥。但研究發現，只要得過糖尿病，身體就會「記仇」，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出50％。醫師提醒，糖尿病的傷害是慢慢累積的，如出現頻尿與口渴、疲勞感、皮膚變黑或搔癢、視力模糊、傷口不容易癒合，都是經常被忽略的糖尿病前期警訊。中時新聞網 ・ 3 小時前
「左撇子女孩」劇組赴美國為奧斯卡獎造勢（2） (圖)
「左撇子女孩」劇組赴美宣傳，演員們的表現獲得國際觀眾肯定。中央社 ・ 1 天前
獨家／李千娜晉升董事長！一肩扛起千萬房貸 夫妻共同打拚夢想家園
出道18年的全方位藝人 李千娜 事業再創高峰，即將於 12月6日 在 台北國際會議中心（TICC） 舉辦個人演唱會《入戲》。這不僅是她首次登上TICC舞台開唱，更是出道以來的第一場大型個唱，象徵她在演藝事業的新里程碑。李千娜同時也展現「女力」代表風範，近期成立了自己的娛樂公司 「劇樂蹦娛樂」，並親自掛名董事長，笑說老公則被任命為「特助」，夫妻攜手打造屬於自己的夢想舞台。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
館長私下嗆「裝肖維、喝酒咖」 汪小菲回應曝光！
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）近日遭成吉思汗元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，多項指控包括館長介入他人感情、性...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今彩539第114277期開獎
（中央社台北15日電）今彩539第114277期開獎，中獎號碼20、29、12、28、25。3星彩中獎號碼390，4星彩中獎號碼5646。中央社 ・ 1 天前
自行車》2025徐行縱谷板塊騎遇 結合地質教育、原民文化吸引騎士
由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(以下簡稱縱管處)所主辦的「2025徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」今(16)日清晨正式鳴笛起跑，吸引了近200名來自各地的單車騎士踴躍參與。TSNA ・ 16 小時前
芬普尼蛋流出文雅畜牧場進市面 彰化縣政府：檢方同意後全部銷毀
彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，被查出出貨給台中市的蛋行。彰化縣政府針對文雅畜牧場疑利用解除移動管制空檔輸出蛋表示，將等檢方同意後銷毀畜牧場內所有雞蛋。農業處指出，依規定辦理，8日雞蛋與飼料檢驗零檢出才解除移動管制，未來會加嚴管理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
經典賽／「道奇日籍三本柱」出征存不確定性 韓媒稱可能迎利多
距離2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）僅剩數月時間，日本隊卻面臨核心球員能否參賽的重大不確定性。原因在於洛杉磯道奇可能會出於來年尋求三連霸的負荷考量，進而限制或是反對讓陣中「日籍三本柱」大...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
文雅畜牧場又偷賣4萬顆毒雞蛋！衛福部宣布：擴大後市場抽驗
彰化文雅畜牧場遭移動管制，竟仍非法賣出4萬顆違規蛋。台中梧棲區龍忠蛋行被發現11月9日曾向文雅畜牧場進貨約4000台斤籃蛋，蛋行老闆說「畜牧場稱檢驗合格才去載蛋」。對此，衛福部長石崇良今（16）日表示，下週開始擴大後市場抽驗，查到哪、驗到哪、公布到哪。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」老婆柯佳嬿二度發聲
坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」老婆柯佳嬿二度發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
噴「館長」地獄梗！蔡阿嘎走鐘獎大爆發 粿王、Andy領5萬都變笑料
第七屆走鐘獎今天（11/15）在壹電視登場，蔡阿嘎跟「嘟嘟人」Ian頒發「無情工商獎」前，在台上大噴地獄梗，包括粿王美國行、Andy只領5萬、館長遭小偉毀滅式爆料都是題材，引發聊天室瞬間暴動。太報 ・ 1 天前
阿Ken嘆「與安心亞太難了」 自曝理想對象：羨慕李李仁
男星阿Ken（林暐恆）從主持人跨到導演領域，近年還經營甜甜圈副業，事業相當繁忙。不過，現年47歲的他，看著身邊夥伴一個個成家，他卻多年未傳出戀情，就連與主持搭檔安心亞湊對也沒結果。對此，阿Ken坦言與安心亞「真的太難了」，更羨慕李李仁已經娶走陶晶瑩。中時新聞網 ・ 1 天前