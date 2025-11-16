安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
電影《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙、編劇呂安弦再次強強聯手打造新作《陽光女子合唱團》，攜手陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希等實力派女星，翻拍自韓國催淚經典《美麗的聲音》，該片以音樂、跳舞、人性以及親情為核心，將成為今年跨年檔最具吸引力的年度之作。
安心亞在片中飾演性格外放、衝動直接的阿蘭，因為不小心走私了一批電器而被判刑，她坦言：「阿蘭這個角色就是把我本人放大十倍的版本。所以情緒、眼神、動作都比現實的更大、更快、更直覺。」為呈現角色張力，她刻意把表演節奏加快：「我設定阿蘭是表情先到，聲音再跟上的人，所以演她時整個人都會很『前面』。」高能量表演方式讓她每天收工都像完成全身運動。
安心亞為了拉住陳意涵，手臂炸裂。（圖／壹壹喜喜提供）
安心亞透露，在拍攝過程中最難忘、也最心驚的是一場不小心肘擊到翁倩玉的意外，戲裡她抬手準備打人，但因角度抓錯，手肘直接撞到奶奶的鼻樑。「我看到奶奶頭往後『嗚』一下，整個嚇歪！」後來還發現奶奶流鼻血。導演林孝謙看鏡頭上看到一道血痕噴出，連忙喊卡後大家趕緊急救，她則是當場崩潰自責，在旁邊一直哭。所幸奶奶沒有大礙，還強忍著繼續演戲。安心亞嚇到哭著道歉：「真的很怕奶奶受傷，我好緊張，以為要退出演藝圈了」。
劇中多場衝突戲讓安心亞印象深刻。她笑談一場「踢肚子」的戲：「我本來以為自己力氣很大，所以一直怕踢傷新人演員何曼希。結果前面幾次力道都太輕，反而看起來像沒踢到。」最後導演要求已經做好安全措施，可以更用力，她乾脆放開力道：「最後一顆鏡頭我真的用吃奶的力氣往前衝，導演立刻說『就這個！』」
安心亞笑說，整部片讓自己的運動量暴增，「每天都在激烈運動。」不只打人累，連勸架都累。安心亞說：「你不要看陳意涵瘦瘦的，她在戲裡衝動起來力度很強，我要把她拉住真的超費力。每次勸架，我的手臂都酸到快炸開。」
