安心亞扮太妹罵髒話又打架爽歪 肘擊75歲翁倩玉到噴血嚇哭

【緯來新聞網】安心亞、苗可麗、陳庭妮主演電影《陽光女子合唱團》，今（22日）合體受訪分享拍攝心得。安心亞飾演在獄中欺負菜鳥的大姐頭，動手動腳、愛講髒話，笑說：「我第一次演這樣的角色，玩得很開心，拍得很快樂！」不諱言，片中打架、踹人都感到有趣。但有場衝突戲，她不慎肘擊到75歲翁倩玉，對方當場鼻血直流，嚇得她哭出來，一度覺得要退出演藝圈，反倒是前輩不斷安慰她。

安心亞演出太妹，樂在其中。（圖／娛樂中心攝）

廣告 廣告

安心亞平常被公司規定不能夠比中指和講髒話，但此次為了角色特別通融，當時宛如大解放、瘋狂講髒話，沒想到殺青後仍改不過來，被規定講一次就罰1000元，總共被罰5000元，連角色情緒都難以修整，最後被鄭重提醒「要不要回來了」、「妳是大家閨秀」。



除了安心亞像太妹外，孫淑媚扮演的角色也是這樣，兩人一搭一唱火花十足，除了一起上課培養默契，開拍時很多台詞是即興，她笑說：「我覺得加入合唱團是很開心的事，不開心的時候就大聲唱歌，所以歡迎各大企業來找我們商演。」

苗可麗演出罵人劇情時很開心。（圖／娛樂中心攝）

苗可麗片中飾演面惡心善監獄科長，面對這麼多可愛的犯人們，得要嚴肅、表情管理，坦言相當難演，特別是有好幾場戲，她在旁邊都忍不住想哭，但只能ㄍㄧㄥ著，差點要得內傷，「我有場戲是罵警察，那邊我演得很過癮，終於可以表達對她們的愛」， 昨日才觀影的她，看到幾度落淚，淚水止不住。



陳庭妮飾演的獄警，還得擔任合唱團鋼琴伴奏，她小時候雖然學過鋼琴，但已經很久沒接觸，沒想到導演林孝謙1個月前才給她一疊琴譜，要求她學好7首曲目，一度認為無法完成任務，但導演也只說：「妳可以的，加油！」讓她硬著頭皮練習，所以當其他演員在玩耍聊天時，她也無法加入，只能乖乖在旁練習彈琴。



本片主演們因密集練習合唱團培養出好感情，在片場總是有聊不完的話題，還會一起追劇、團購，殺青後好感情延續到戲外，Line群組到現在依舊很熱絡，先前翁倩玉回台時還特別相約聚會。

陳庭妮拍攝時，像被媽媽逼著練琴的小孩。（圖／娛樂中心攝）

更多緯來新聞網報導

日夯團「髭子男」抵台開唱 竟知台北小巨蛋守則「不要跳！」

「水彈女王」權恩妃登台倒數 購票資訊一次看