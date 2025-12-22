安心亞拍戲一拳揮出事！翁倩玉當場流鼻血劇組嚇壞
〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》尚未正式上映，演員訪談笑料百出，彷彿一群女演員「又哭、又打、又罵、又被療癒」的真實修行記。
對安心亞來說，這次角色是前所未有的體驗；她聊到拍攝過程最驚險的一刻，竟然發生在「不該出事的地方」，表示在一場情緒激烈的戲中，她揮手不慎掃到「奶奶」翁倩玉，對方當場流鼻血，全劇組嚇到衝上前止血。
安心亞說：「我明明是打人的，結果哭得比誰都兇。」更讓她崩潰的是，翁倩玉一邊流鼻血，還一邊反過來安慰她：「沒事、沒事。」最後翁倩玉被送去醫院檢查，她才鬆一口氣自嘲：「我能活到現在，真的要謝謝奶奶。」
不過安心亞笑說：「第一次演這種角色(監獄女子)，真的在裡面玩得很開心。」不只情緒放到最大，連感官都全面放大，「哪裡有人打架，我都很想參一腳。」
但戲裡狠，戲外更硬。安心亞打戲得先接受武術指導，表示真正拍起來才發現訓練跟實戰完全是兩回事。她甚至拉不動陳意涵，驚呼：「那麼小一個人，我竟然拉不動！」因為對方完全沉浸在情緒裡，力氣超驚人。
最讓她「人生首次合法破戒」的還有「飆髒話」；安心亞笑說，平常一句髒話罰一千，拍戲期間卻被允許「訓練性狂講」，讓她直呼：「那段時間根本很像我私下的語氣！」但殺青瞬間自動切回模式：「我又變回大家閨秀了。」
更多自由時報報導
51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了
震撼！福原愛斷開江宏傑4年 高調宣布再婚又懷孕
他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到
隨機殺人案引恐慌 國師提醒「這幾類人」未來20天要繃緊神經！
其他人也在看
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 6 小時前 ・ 5
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了
中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 4 小時前 ・ 2
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 2 小時前 ・ 1
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 56
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 1 天前 ・ 33
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
62歲李連杰傳換血、換心 突開抖音帳號喊話回歸！招認27年來保持年輕真實原因
62歲「功夫皇帝」李連杰一度傳出「換心臟」或「換血」維持年輕狀態，他也親上火線闢謠。近日他開通抖音帳號，並一連上傳多則短影片，喊話：「I’m back.（我回來了）」鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 1 天前 ・ 5
女主播帶2歲兒用餐遇不友善店家 不公開店名原因曝光
主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月生下兒子，晉升一家三口，沒想到日前帶著2歲兒子出外用餐，卻遇到不友善的店家，就連年僅2歲的兒子都明顯感受到對方的態度，讓秦綾謙無奈表示：「我們招誰惹誰了啦」。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
李帝勳《模範計程車3》大跳偶像女團舞 張娜拉出道24年首演反派
韓劇《模範計程車3》第3季開播以來穩坐收視冠軍，先後帶出了跨國人口販運、中古車買賣詐欺、運動賽事打假球簽賭、演藝公司設局練習生性賄賂等故事。李帝勳在劇中百變演技無極限，最新播出的劇情中，更大跳偶像女團舞，讓劇迷超驚艷。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案
北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 10
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37