安心亞拍片誤傷翁倩玉害狂滴鼻血 嚇喊：我人生毀了
（中央社記者洪素津台北22日電）演員安心亞在拍攝電影「陽光女子合唱團」時誤傷翁倩玉鼻子，讓翁倩玉當場鼻血狂滴，安心亞愧疚不已，「我想說完了，我人生毀了，不會就是我演藝圈最後一天吧！」
陳意涵、鍾欣凌、安心亞、苗可麗、何曼希今天出席電影「陽光女子合唱團」宣傳記者會，大夥聚在一起聊拍攝點滴，安心亞提到在拍攝時誤傷前輩翁倩玉鼻子，害她狂流鼻血，隔日看醫生治療，「我想說完了，我人生毀了，不會就是我演藝圈最後一天吧」，好在翁倩玉很暖心，還反過來安慰她說沒事。
陳意涵被公認在片中很會哭，大家也開始討論起要怎麼哭才不會流鼻涕，陳意涵先是笑說「我哭不會有鼻涕」；鍾欣凌則自爆「我沒流過鼻涕，但我流過口水」，結果被陳意涵虧是聞到鹹酥雞的味道才流口水。
苗可麗則表示，自己看了試片哭到不能自已，沒有帶手帕的她只能用衣服袖子擦，最後哭到很怕坐在她後面的人看到她抽搐，「這部電影看起來好像淡淡的，但是力道卻很大，可能是靈魂承載了許多情緒，有時候沒有出來，但是看這部電影的時候靈魂都被療癒了」。（編輯：陳仁華）1141222
