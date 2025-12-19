安心亞撇「2男星緋聞」 豪爽回答「阿Ken在哪跨年我不知道」

安心亞預告台北跨年表演相當用心準備。劉耀勻攝

藝人安心亞今（19日）出席「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，大方分享今年跨年演出的準備細節。針對外界關注的演出內容，安心亞透露今年將大改曲風，音樂與舞蹈都會重新改編，以搖滾風格呈現，並承諾表演會一路嗨到底，中間不會有休息時間。

展現高EQ回應年齡與經典作討論

針對網路上有酸民討論「怎麼40歲還在跳〈呼呼〉」，並詢問是否會感到不開心，安心亞展現出高EQ與自信。她表示，其實看到這些言論並不會太在意，因為自己更注重當下的舞台表現，以及顧好現在的表演狀態。她強調，自己非常喜歡目前的狀態，對於那些沒有幫助的負面評論，不會放在心上。

安心亞不在意酸民說什麼。劉耀勻攝

澄清與阿Ken、羅志祥緋聞

在感情生活方面，安心亞今日一併澄清了與阿Ken及羅志祥的緋聞。被問到是否會與「緋聞男友」阿Ken隔空尬場，安心亞立刻大聲澄清：「我跟他沒有緋聞！」更豪爽直言：「他在哪裡我不知道，他在哪裡？」得知對方在台中跨年後，她更熱情喊話邀請大家留在台北。她強調與阿Ken只是很好的夥伴，並沒有要認真交往，希望藉此機會向大眾澄清。

驚喜現身演唱會合作原委

此外，對於日前驚喜現身羅志祥演唱會，兩人以前也傳過緋聞，安心亞驚呼：「我們有嗎？沒有啦！那我們回到Ken好了！」接著她也補充，跟羅志祥過去就有合作〈靚仔〉，對於這次受邀合作表演〈靚仔〉感到非常興奮，因為兩人從未同台表演過這首歌曲。話題回到跨年演出，安心亞也強調，這次視覺與音樂都非常用心準備，造型也會非常閃耀奪目。



