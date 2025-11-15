安心亞是理想型？阿Ken坦言「無法交往」關鍵原因：真的太難了

藝人安心亞在今年金鐘獎時，公布了多張與藝人阿Ken的合照，再加上阿Ken又在金鐘獎上喊要「假戲真做」，兩人間的感情狀況立即在網上引發討論，但都沒獲得證實。日前阿Ken上陶晶瑩的網路節目，也被問到跟女星安心亞的感情話題，親口道出兩人無法成為情侶的原因。

阿Ken日前登上陶晶瑩的網路節目《女人心事》，除了討論自己當導演的辛勞外，被陶子追問與安心亞之間的感情狀況，認為兩人在工作上就很有默契。阿Ken指出與安心亞在《全民大悶鍋》時就關係不錯，也誇讚安心亞願意拋開恥度搞笑，認為能這樣的女生非常少見。

廣告 廣告

阿Ken上陶晶瑩的網路節目。圖／翻攝自陶晶瑩fun人生@YT頻道

阿Ken也坦言，認為安心亞是一個熱愛工作的工作狂，「我就看到一個女生，著了魔的想要工作，每次大家敲碗我跟她時，對我而言太難了，原因是她都在工作，我也在工作」，這哪能發生什麼，太難了。

另外陶子指出阿Ken戲中的女主角都有一種氣質和空靈感，懷疑是不是阿Ken的理想型，「到底哪一種才是你喜歡的？是安心亞的樣子，還是像你選女主角這樣子的？你有沒有一個畫面是你將來攜手過人生的另外一半，是怎麼樣的女生」。

阿Ken稱自己是另一個李李仁，差點讓陶子嗆到。圖／翻攝自陶晶瑩fun人生@YT頻道

阿Ken回應，「我就是另外一個李李仁，在找尋我的陶晶瑩」，差點讓正在喝水的陶子嗆到，阿Ken也解釋自己的理想型，「這個女生必須要有幽默感，又真的會讓我覺得很好笑，這樣的人可能不太多，陶子姐又已經被娶走了」。

對於安心亞，阿Ken表示與她的合作相當OK，「她願意逗人家笑、願意扮醜，這樣的女生真的不多，演藝圈已經不多，日常生活當然更少」

雖然阿Ken認為與安心亞在一起「太難了」，網友們仍相當看好，「感覺阿Ken有在喜歡安心亞，只是怕被拒絕，也可能怕結局不好，所以沒有跨出那一步」、「我覺得阿ken跟安心亞都是會閃婚的類型，如果他們沒在一起的話」、「祝福阿Ken跟安心亞，如果像陳Lu結婚，我再回來這邊看」、「祝福阿Ken幸福」。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

金鐘60／阿Ken無緣敲鐘 周董送暖：你要的話我很多獎座

金鐘60／阿Ken前晚無緣敲鐘！ 周杰倫傳手寫訊息「哇哩勒」

不藏了？安心亞曬阿Ken摸肚甜笑照 網驚呆狂刷恭喜