安心亞暖心報喜！化身愛心大使親切請教 喊：被「棒球夢」感動

【緯來新聞網】安心亞做為弈樂科技旗下遊戲產品「包你發」年度代言人，受邀擔任公益大使代表捐贈棒球學習教具幫助新竹縣偏鄉共五所上舘、大同、中山、關西與五峰國小棒球隊，日前(12/17)親臨新北中和運動基地與小球員一起體驗棒球這項運動的樂趣。平時就有運動習慣的安心亞這次化身為「新手棒球學員 」，向小球員們請教棒球技巧，並被孩子們的熱情與堅持感動。

安心亞與新竹縣國小棒球隊代表合照。（圖／弈樂科技提供）

活動中，安心亞表示自己對棒球充滿好奇，特別邀請新竹縣偏鄉五所國小的小球員們擔任「一日教練」，進行了一系列的棒球體驗活動。她親身參與了熱身運動，並與小教練進行傳接球默契、打擊練習等體驗。在小教練們的認真指導下，安心亞與孩子們的互動充滿歡笑，成為現場最溫馨的焦點。

安心亞受邀擔任公益大使代表捐贈棒球學習教具幫助新竹縣偏鄉共五所國小棒球隊。（圖／弈樂科技提供）

安心亞分享：「 今天很開心可以跟小球員們一起學棒球，在那麼小的年紀可以找到一個喜歡做的事，是很珍貴也值得珍惜的，希望這些小朋友們可以一直堅持下去，再辛苦都可以知道這是會成長且有所獲得的，希望大家可以享受每一次的比賽，繼續發光發熱變成最閃耀的那顆星。」



台灣棒球，一直以來都是凝聚國人情感、全民熱烈關注的焦點。 我們的棒球在國際賽場上也屢創佳績，再次點燃了全台灣人民對棒球的熱血與期待及世界的關注。這些傲人的成績，都源自於國內基層教育的扎實與默默耕耘。台灣基層棒球一直是孕育國手的重要搖籃，但許多偏遠地區的國小棒球隊長期面臨球具損耗快、訓練器材老舊、資源募集不易等困境。

安心亞代表弈樂科技捐贈學習教具幫助新竹縣國小基層棒球。（圖／弈樂科技提供）

本次捐贈將挹注於訓練教具、防護用品及比賽經費，成為新竹縣五所國小球隊最堅實的後盾。這份資源不僅提升了訓練的安全性與專業度，更確保了孩子們的參賽機會，讓小球員們能無後顧之憂，全心投入追逐夢想。



「弈樂科技」秉持以人為本的企業文化，長年投入公益並且關注弱勢相關議題。因此當弈樂科技發起這個公益活動，安心亞二話不說就一口答應了。本次公益行動旨在支持新竹縣五所國小基層棒球隊，包括 上舘、大同、中山、關西 與 五峰國小。



弈樂科技與安心亞藉此公益活動的機會一起以行動支持，拋磚引玉號召社會大眾加入守護基層棒球夢想的行列，一顆球一雙手，讓愛與夢想弈起出擊！化為支持夢想的閃亮星星，讓孩子們在球場上的每一次揮棒，都能充滿自信。

