安心亞曝感情上問題 ：忽略自身感受 慢慢學會先把自己顧好

温昇豪、張榕容、安心亞攜手主演的整形外科職人劇《整形過後》，安心亞在劇中化身行事俐落、判斷精準的護理師兼業務總監，長年在第一線處理各種突發狀況，談起拍攝過程，安心亞笑說，讓她最容易笑場、也是NG最多的對手正是温昇豪，「他反應真的很即興，又會在細節上突然加東西，完全不照牌理出牌。」再加上角色本身帶點幽默感，往往一開口就讓她忍不住破功。

安心亞和温昇豪。（圖／八大）

安心亞在劇中飾演的「蘇菲」，在「江浩宇」（温昇豪 飾）的世界裡佔有舉足輕重的位置。她欣賞他的專業，也願意在他身邊給予支持與照顧，卻始終保持清醒，明白這段關係未必會走向愛情。安心亞形容，蘇菲很清楚自己的界線，「只要她知道自己是被需要、是重要的，她就願意留下，但不會跨過那條線。」

這樣的情感狀態，讓安心亞直言自己能理解角色心境，但若放在現實生活中，並不會做出同樣選擇，「如果是一段沒有承諾、也沒有對等回應的關係，我沒有辦法撐太久。」她認為感情裡最重要的，是彼此願不願意為對方負責、付出。

劇中「蘇菲」屬於典型的付出型人格，經常不自覺把別人的需求擺在前面，忽略自己的感受。安心亞坦言，這一點她其實很有共鳴，但現在的自己，已經學會把重心往回拉，「我會提醒自己，先把自己照顧好，情緒穩定了，才有能力去愛別人。」她也笑說，和角色最大的差別在於，蘇菲容易為關係委屈自己，而她則會適時踩煞車。

除了與温昇豪的情感張力，安心亞在劇中也與張榕容飾演的醫師角色形成微妙的競爭關係，隱隱帶著「情敵同事」的氣氛。被問到如果現實中必須與情敵共事，會如何應對？安心亞先笑說內心一定會上演不少小劇場，但一旦進入工作狀態，就會立刻切換模式，「專業還是最重要，事情先做好，其他的……下班再說！」