安心亞演潑辣女 狂飆髒話被警告

《陽光女子合唱團》主演何曼希（左起）、鍾欣凌、陳意涵以及導演林孝謙22日接受媒體訪問。（鄧博仁攝）

《陽光女子合唱團》主演陳庭妮、編劇呂安弦、苗可麗以及安心亞22日一同接受訪問，暢聊拍攝趣事。（鄧博仁攝）

電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙，22日與編劇呂安弦、主演陳意涵、鍾欣凌、安心亞、苗可麗、陳庭妮以及何曼希一起受訪。片中陳意涵為了女兒付出一切，至於戲外為小孩的付出可以到什麼樣的地步？陳意涵笑回，「有一次女兒幼稚園包場去遊樂園，她把我拖去坐摩天輪，我跟男友都不會坐了，跟其他家長關在裡面，尷尬死了。」直說這已經是很大的付出。

同樣有女兒的鍾欣凌透露，動手碰女兒是底線，「曾經遇過比較熱情的路人，在路上扯掉女兒的奶嘴後說『幾歲還在吃嘴嘴』，碰女兒是我的底線，我心裡都會想『關你屁事』。」陳意涵片中與女兒的互動令觀眾動容，鍾欣凌大讚對方真的很厲害，「她本身就像小孩，但很能跟小孩玩，身手矯健。」

鍾欣凌被誇模範生

主演們片中在監獄組成合唱團，鍾欣凌被導演稱讚是「練習模範生」，非常完美，她則搞笑回說歌曲寫得太好：「回家洗碗、洗衣服時還會跟著哼歌，唱到一半還會拍手，下意識覺得很可怕。」

主演群清一色全是女生，在片場拍攝非常歡樂，陳意涵透露，大家每天都搶著請客，編劇更爆料每次都在想要如何把大家請出休息室拍攝。陳庭妮也無奈表示，「有一次拍打架的戲，我要制止大家，她們沒有人要理我耶！」

安心亞這回飾演的角色衝動，有不少打架戲，她為此也有事先練習撂狠話，更自爆，平常經紀公司有規定她不能講髒話，「我連比中指都不行，但拍戲那段時間開放我可以練習，我瘋狂講（髒話），殺青後公司的人還會說『妳要不要回來一點，已經殺青囉』。」