安心亞火辣熱舞羅志祥 錯過九年首同台演出〈靚仔〉

安心亞火辣熱舞羅志祥。（圖／小娛樂）

羅志祥本周在台北小巨蛋開唱，今（14）日舉辦第二場，嘉賓邀來安心亞，兩人合唱2016年推出的歌曲〈靚仔〉，熱歌勁舞，瞬間炒熱全場氣氛。

安心亞身穿黑色背心，小露深V，不時和羅志祥尬舞。羅志祥表示，這是和安心亞第一次公開合作表演這首歌曲，自己也覺得很訝異，多次想同台合作都剛好因緣際會錯過，以至於拍攝完MV後從未有機會同台表演〈靚仔〉這首歌曲，今天終於讓大家看到他們重現當年MV畫面。

羅志祥和安心亞合作〈靚仔〉。（圖／小娛樂）

羅志祥今晚一連帶來多首快歌〈一支獨秀〉、〈愛的主場秀〉、〈獨一無二〉、〈精舞門〉等，並全球首唱新發行的單曲『All eyes on me』搭配全新舞蹈；經典情歌如〈小丑魚〉、〈好朋友〉、〈自我催眠〉、〈自戀〉也讓全場大合唱。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導