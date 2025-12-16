安心亞火辣登耶誕城！遭酸40歲還在呼呼 網力挺怒打臉酸民

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星安心亞13日登上新北歡樂耶誕城演唱會，當天她穿著一身貼身紅色舞台裝，露出纖細的長腿，在台上勁歌熱舞，將現場氣氛炒熱到最高點。不過卻有酸民見狀留言狠酸：「現在40了還在呼，演藝圈是沒人了？」引發不少網友反擊。

安心亞13日登上新北歡樂耶誕城演唱會。（圖／翻攝自安心亞IG）

一名網友將安心亞在耶誕城表演的畫面於社群分享，現場安心亞帶來〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等經典歌曲，但影片底下卻有人留言，「現在還在〈呼呼〉」、「高中就看到他在呼現在30了，她還在呼，演藝圈是沒人了」、「不是，一直呼，呼幾年了還在呼？」讓其他網友紛紛出面打臉，「台灣就是一堆酸民只會酸」、「酸民永遠不會滿足」、「有安心亞等級就該偷笑了，大牌都在對岸。」

安心亞演出被酸，網友力挺打臉酸民。（圖／翻攝自安心亞IG）

隨後，有粉絲稱讚安心亞自綜藝節目出身，到現在可以在影歌視3個領域中都有亮眼表現，「安心亞從全民最大黨班底，一路走到影歌視三棲，真的很不容易」、「比較佩服她，隨著年紀，心理狀態應該也會改變，卻還能持續表演這首歌。」

其實安心亞因參與節目《我猜我猜我猜猜猜》被發掘，之後開始接拍廣告，2009年2月成為綜藝節目《全民最大黨》班底，外型亮麗卻毫無包袱的演出，深獲觀眾喜愛。接著她也跨足歌壇發行專輯，更參演多部影視作品，包括《妹妹》、《致，第三者》、《你有念大學嗎》、《牛車來去》等。





