安心亞狂罵髒話改不回來「遭罰五千元」 肘擊翁倩玉噴鼻血嚇哭：要退演藝圈

安心亞、苗可麗、陳庭妮主演電影《陽光女子合唱團》，安心亞片中飾演在獄中欺負菜鳥的大姐頭，不但經常動手動腳，還要三句不離髒話，今（22）日受訪時她笑說：「我第一次演這樣的角色，我當時玩得很開心，放大所有感官，拍得很快樂！」連片中打架踹人都覺得有趣。

平常安心亞被公司規定不能夠比中指和講髒話，但此次為了角色特別通融，她當時瘋狂講髒話，沒想到殺青後仍改不過來，被規定講一次就罰一千元，總共被罰五千元，就連總是放大的角色情緒都難以修整，最後被鄭重提醒「要不要回來了」、「你是大家閨秀喔」。

廣告 廣告

安心亞片中耍狠鬥毆樣樣來。（圖／小娛樂）

安心亞此次和孫淑媚在片中一搭一唱，火花十足，兩人拍攝前有一起上課以培養默契，開拍時台詞部分也有很多即興，她笑說：「我覺得加入合唱團是很開心的事，不開心的時候就大聲唱歌，所以歡迎各大企業來找我們商演！」不過有場衝突戲安心亞不慎肘擊到翁倩玉的鼻子，讓翁倩玉當場鼻血直流，她嚇到哭出來，一度覺得要退出演藝圈，反倒是翁倩玉不斷安慰她。

苗可麗片中飾演監獄科長，但面惡心善，面對這麼多可愛的犯人們得要嚴肅、表情管理，相當難演，特別是有好幾場戲她在旁邊都忍不住想哭，但只能ㄍㄧㄥ著，差點要得內傷，「所以我有場戲是罵警察，那邊我演得很過癮，終於可以表達對她們的愛。」 昨日才觀影的她看到幾度落淚，淚水止不住。

苗可麗片中面惡心善對待女囚們。（圖／小娛樂）

陳庭妮飾演的獄警，還得擔任合唱團鋼琴伴奏，她小時候雖然學過鋼琴，但已經很久沒接觸，沒想到導演林孝謙一個月前才給她一疊琴譜，要求她學好七首曲目，她一度認為無法完成任務，但導演也只說：「妳可以的，加油！」讓她硬著頭皮練習，所以當其他演員在玩耍聊天時，她也無法加入，只能乖乖在旁練習彈琴。

本片主演們因密集練習合唱團培養出好感情，在片場總是有聊不完的話題，還會一起追劇、團購，殺青後好感情延續到戲外，Line群組到現在依舊很熱絡，先前翁倩玉回台時還特別相約聚會。

陳庭妮為本片重拾鋼琴。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導