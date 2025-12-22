安心亞狂罵髒話被罰5千！打到翁倩玉當場爆血 哭喊：演藝生涯要結束了

記者王培驊／台北報導

陳庭妮、安心亞、苗可麗共同主演《陽光女子合唱團》。（圖／記者趙于瑩攝影）

今年跨年檔話題國片《陽光女子合唱團》自金馬影展放映後口碑持續延燒，從影展到校園試映場場獲得好評，情感力道被不少形容為「淡淡的，卻後座力極強」。演員群今（22）日接受媒體訪問，分享為角色投入的準備歷程與拍攝期間的真實心境。

苗可麗坦言，自己首次看《陽光女子合唱團》看到爆哭。（圖／記者趙于瑩攝影）

飾演鋼琴手的陳庭妮，為了角色花了一個半月密集練琴，「有彈琴經驗的人一聽就知道，這不是簡單和弦。」她把自己關在家裡，早中晚各練一次，幾乎完全進入自己的世界。雖然小時候學過鋼琴，但中間中斷多年，重新撿回來並不輕鬆。她也坦言至今還沒正式看片，打算首映時跟大家一起看，「我已經預想到我會哭爛，所以映後應該會素顏出現。」

陳庭妮。（圖／記者趙于瑩攝影）

安心亞這次則挑戰從未嘗試過的 beatbox 表演，開拍後才知道自己負責這個段落，必須依照 demo 想辦法還原聲音，「殺青之後我就再也沒練 beatbox 了。」她笑說拍攝期間被苗可麗「罵到開竅」，第一次在戲裡被苗可麗罵，卻意外覺得療癒，「不知道為什麼，好像哪個地方被打通了。」拍戲時把所有能想到的髒話都加進去，結果連私下都停不下來，最後和經紀人約定「只有拍戲才能罵」，否則一罵一句就要罰一千元，最後被罰了五千，花了一個月才調整回來。

安心亞在拍攝過程中還打到翁倩玉鼻樑，坦言自己真的快嚇死了，「那時候姊姊的鼻血一直留下來，真的很抱歉還害她隔天跑去看醫生，還好最後他沒事，我那時候真的想說慘了，我的演藝生涯可能到今天了，一直想說完蛋了。」

安心亞。（圖／記者趙于瑩攝影）

苗可麗在片中飾演外冷內熱的角色，她直言參考過韓國電影，但真正困難的是「怎麼兇，卻不要讓人看出我其實很愛她們。」她的罵人戲也加入大量個人節奏，也被一旁的演員群爆料，常常原本只有一句台詞，現場自然延伸成十句。談到看片時的感受，她形容整部電影「情緒很淡，但力道太大了」，靈魂彷彿被慢慢托住、再被療癒，「昨天看電影時旁邊沒有認識的人，又剛好沒帶衛生紙，只好用袖子擦眼淚。」

苗可麗。（圖／記者趙于瑩攝影）

提到片中靈魂人物之一的陳意涵，陳庭妮與安心亞都對她的哭戲印象深刻。陳庭妮直言，陳意涵最厲害的不是哭，而是「進出角色的速度快到嚇人」，前一秒還在逛購物網站，下一秒就能立刻進入情緒，拍完又能輕鬆回來聊天。安心亞則笑說她的眼淚「美到不行」，可以精準掉下一滴，反而讓陳意涵自嘲「我哭得很醜，還要再練習」。

鍾欣凌這次挑戰邊唱邊跳的演出，直言壓力極大，「很多人一直看著你，真的會很緊張，只能逼自己臉皮再厚一點。」她不諱言自己跳得並不完美，只能靠把音樂背到非常熟，唱的時候才不會心虛。就連女兒看她跳舞都忍不住笑，她乾脆趁等戲時間練習，「因為劇組人員不敢笑我。」

在女子監獄題材下，劇組反而發展出奇妙的紓壓日常，從電子書團購到集體點鹽酥雞。鍾欣凌笑說：「我們為了吃，真的很不擇手段。」而在真實監獄拍攝時不能帶手機，安心亞也自嘲因此「比較省錢，沒辦法團購」，但還是會聽到受刑人遠遠喊她名字，畫面既荒謬又真實。

