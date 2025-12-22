安心亞狂飆髒話遭經紀人罰5000元！ 被陳意涵嫌哭太醜認鼻孔「太有戲」

陳庭妮（左起）、安心亞、苗可麗大曝拍攝《陽光女子合唱團》趣事。李鍾泉攝

電影《陽光女子合唱團》今（22日）舉辦媒體訪問，主演苗可麗、安心亞、陳庭妮與編劇呂安弦共同現身分享拍攝祕辛。安心亞不小心打到翁倩玉流鼻血，當場嚇到認為：「我覺得今天是我演藝圈的最後一天，人生都毀了。」還自曝拍攝期間大解放，被經紀人放寬可以狂講髒話，演完後一時收不回，被罰款5000元！

安心亞因為一場打架戲，不小心揮到一旁的「國寶」翁倩玉，害對方鼻血狂噴不止，隔天還要去看醫生，安心亞嚇到當場崩潰大哭，躲在一旁一句話都不敢講，陳庭妮見狀過去抱著她安慰，沒想到安心亞她哭得更慘，她只好又趕緊退下。所幸翁倩玉隔日就醫確認無大礙，甚至溫柔安慰安心亞沒事，才讓她懸著的心放下，趕緊抱著翁倩玉撒嬌，笑說：「我最愛抱的人就是倩玉姐。」

安心亞自曝電影中大講髒話一時收不回，被經紀人罰款。李鍾泉攝

慘被苗可麗飆罵竟喊療癒！安心亞私下勤練髒話遭罰5000元

除了片場驚魂，安心亞也分享了與前輩苗可麗合作的神奇體驗。向來以「罵人」出名的苗可麗，這次在劇中飾演嚴厲科長，不僅將台詞1句變10句即興發揮，還自加台詞狂噴「你是來收垃圾的嗎」等狠話。安心亞聽完卻大呼：「感覺心裡有一塊東西通了，被罵得很療癒。」

為了詮釋角色，安心亞笑說把自己所有會說的髒話都拿出來，包括「靠北」、「恁蛤仔」、「幹恁蛤仔」，笑說自己走蛤仔路線，經紀人規定她只能在拍電影大解放，拍完就要收回來，不然一句話就要罰1000元，最後安心亞花了一個月才修正，被經紀人罰款5000元。

陳庭妮（左起）與安心亞、苗可麗為《陽光女子合唱團》受訪。李鍾泉攝

挑戰BBOX練到崩潰！安心亞嫌棄「醜哭」鼻孔噴張太寫實

安心亞在劇中面臨多重挑戰，除了要練習從未接觸過的BBOX，還要練習對嘴型與聲音，讓她殺青後忍不住崩潰大喊：「再也不想BBOX了。」談到哭戲，安心亞看到陳意涵總是哭得美美的，還被陳意涵嫌棄：「妳哭得好醜！」

她坦言為了跟陳意涵一樣「哭得漂亮」曾對著鏡子苦練，但情緒一來鼻孔就是會抽動，甚至連肩膀都會跟著抽動。編劇呂安弦爆料，安心亞在首映會看片時哭得唏哩嘩啦，甚至把衛生紙直接黏在下眼皮上，完全不顧女神形象。

因為劇情實在太催淚，大家笑說首映會贈品送衛生紙不夠用，應該要送毛巾才行。安心亞表示她已經有包場，會邀請「銀幕情侶」阿Ken來看，被其他人笑說：「應該是阿Ken包場才對，還要送每人一個甜甜圈！」

陳庭妮練琴練到崩潰！苗可麗坦言怕被小孩埋怨

陳庭妮也分享自己為戲練琴，看到7首複雜琴譜時一度崩潰，全靠陳意涵借她琴並苦練1個多月才過關。大家拍戲紓壓的良方是團購鹽酥雞。而飾演嚴厲科長的苗可麗昨天才看電影，忘了帶衛生紙哭到肩膀抽動。她透露看到陳意涵的小孩被帶走，以及何曼希感嘆為何媽媽不愛她的兩場戲特別觸動，現場一回想又忍不住哽咽。過去因為工作小孩由外公、外婆帶大，自己長期不在小孩身邊，也會擔心是否小孩會埋怨她。

苗可麗講到劇情也擔心自己以前為了工作無法帶著小孩，一時激動落淚。李鍾泉攝

苗可麗講到劇情也擔心自己以前為了工作無法帶著小孩，一時激動落淚。李鍾泉攝

苗可麗說：「我很想演惠貞（陳意涵）那個角色，就像去催眠重新經歷一次那個過程，用角色經歷這個過程來找到一個出口療癒自己，抒解對小孩的愧疚感。」《陽光女子合唱團》12月31日全台上映。



