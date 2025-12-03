安心亞獄中開打 自嘲罵人嘴臉好討厭

《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希等女星演出，3日官方發布第2支預告，在一場「餐廳大亂鬥」的戲中，全場70個臨演加上女演員們一起開打，光是排戲就可以感受到全員躍躍欲試準備「動手動腳」的情緒，導演林孝謙對此直呼不容易，「好像在拍《監獄風雲》的群架戲。」

其中一場安心亞和孫淑媚演出對何曼希潑撒剩菜飯，導演擔心每次NG重來要再set一次，笑問美術組：「可以準備饅頭嗎？等下比較容易恢復重來。」但最終擔心效果不好，還是用豆乾、白飯來做效果。而戲拍到最後，孫淑媚頭上卡滿飯粒，安心亞看畫面回放也自嘲：「我罵人的嘴型看起來好討厭喔。」導演則大讚：「她打人、嗆聲、耍流氓一人包辦。」

而陳意涵在情緒失控下殺死老公的戲，雖然在片中只有短短幾分鐘，卻讓她與飾演老公的寇家瑞奮戰7小時，最後她累癱直呼：「他都殺不死！」過程中陳意涵臉上掛彩，看到假血狂噴的場景心有餘悸地說：「好可怕像瀑布一樣的血流出來！」寇家瑞也說：「武打戲還有預先的套招架式，但是接近真實殺人的動作戲真的非常難演，反而會很容易受傷。」