安心亞神模仿「我的身體成X型」觀看破百萬網笑翻：超越原版

安心亞模仿周媛教學影片。（圖／翻攝自微博、xinya_an IG）

大陸講師周媛近日因一段肢體語言教學影片在網路掀起熱潮，其中「我的身體成X型」與「是不是靈動啦」成為洗腦金句，迅速被大量轉傳。話題延燒之際，「宅男女神」安心亞也火速跟進，親自翻拍模仿影片，短短不到一天便突破182萬觀看次數，再度引發討論。

安心亞21日在IG上傳模仿影片，並配文寫下「阿蘭有靈動嗎？」畫面中她身穿粉色上衣，完整複製周媛的語氣、節奏與招牌動作，就連眼神角度與肢體轉換都相當到位，後方還能看到造型師協助整理妝髮，讓整支影片增添不少喜感，也展現她精準的模仿功力。

廣告 廣告

影片曝光後，網友留言區瞬間湧入大量好評，包括「看過原版 心亞學的超像 好美唷」、「超級強！」、「造型師好穩」、「好靈動」、「最最最漂亮的版本！第一次不想滑掉，多看了好幾次」、「太可愛了啦」、「這才叫靈動」、「不可能跟時事這麼快」、「特別去看原版，模仿功力真強，果然是大黨出來的，甚至超越原版，好喜歡」、「為什麼心亞版本這麼可愛！」。

事實上，周媛爆紅起因源自其課堂教學內容，她在示範女性肢體表現時提出「X型理論」，強調眼神與身體方向交錯能營造靈動感，並搭配誇張動作與魔性語調，使影片意外成為迷因，在Threads與短影音平台瘋傳，也掀起全網模仿熱潮。

更多中時新聞網報導

台大門檻50級分 清交成48級分

NBA》詹皇21年全明星先發告終 巴特勒賽季報銷

教師解聘新制惹議 藍營喊修法、提補償機制