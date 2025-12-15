安心亞耶誕城火紅戰袍熱唱〈呼呼〉 網嫌「40歲還在呼」掀論戰

安心亞在新北耶誕城火辣嗨唱經典代表作〈呼呼〉。（TVBS提供）

40歲女星安心亞13日受邀登上2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」舞台，一身火紅造型成為全場焦點，她身穿薄紗紅色戰袍亮相，貼身剪裁勾勒出修長曲線，搭配俐落盤髮與紅色手套、黑色長靴，整體造型性感又不失舞台氣勢，隨著燈光與音樂節奏熱力開唱，瞬間點燃現場氣氛。

當晚安心亞誠意十足，帶來包含代表作〈呼呼〉在內的經典組曲，展現多年累積的舞台魅力與唱跳實力，不過演出畫面曝光後，卻在網路上引發兩極討論，有部分網友留言質疑：「現在還在〈呼呼〉？」、「高中就看到她在呼，現在都40了還在呼，演藝圈是沒人了嗎？」，相關言論意外掀起話題。

卻也有不少人力挺安心亞，認為能夠多年持續站上大型舞台本身就不容易，〈呼呼〉是安心亞的代表作之一，能在不同年齡、不同心境下反覆演繹反而更顯功力，「比較佩服她，隨著年紀、心理狀態應該也會改變，卻還能持續表演這首歌」、「她保養超好」。

事後，安心亞曬出多張表演側拍照，開心喊話：「新北耶誕城的你們溫暖又可愛」。貼文曝光後，也湧入大批粉絲正能量留言：「超辣又可愛」、「敲碗個人演唱會」、「心亞女神好美好辣」、「聖誕紅辣椒」、「新北耶誕城的你火辣又性感」、「在現場，真的超棒的」。

