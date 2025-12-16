安心亞耶誕城火辣開唱！網酸：40歲還在呼呼

40歲女星安心亞受邀登上2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」舞台，成為當晚焦點人物。她身穿一襲火紅薄紗戰袍亮相，貼身剪裁勾勒出修長曲線，搭配俐落盤髮與紅色手套、黑色長靴，整體造型性感又不失舞台氣勢。

安心亞當晚誠意十足，帶來包含代表作〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉在內的經典組曲，展現多年累積的舞台魅力與唱跳實力，瞬間點燃現場氣氛。然而，演出畫面曝光後，卻在網路上引發兩極討論。

部分網友留言質疑：「現在還在呼呼？」、「高中就看到她在呼，現在都40了還在呼，演藝圈是沒人了嗎？」、「要40了，呼了十幾年」、「台灣女唱跳歌手，是不是斷層很久了」。這些言論意外掀起網路論戰。

不過，多數網友紛紛力挺安心亞。有人分析：「比較佩服她，隨著年紀、心理狀態應該也會改變，卻還能持續表演這首歌」、「安心亞從全民最大黨班底，一路走到影歌視三棲，真的很不容易」、「她出很多歌，不是只有呼呼，是因為大家最熟那首，所以每次都會唱」。

支持者更開嗆酸民：「好奇怪，為什麼都不會有人說周杰倫都25年了還在擱淺」、「唱新歌就說沒聽過好無聊，唱舊歌又說幾年了還在唱」、「有安心亞等級就該偷笑了，大牌都在對岸」、「台灣就是一堆酸民只會酸」。

網友們指出，安心亞影歌視三棲，不僅能唱能跳，多年來還能持續站上大型舞台，實力非常堅強。能在不同年齡、不同心境下反覆演繹代表作〈呼呼〉，反而更顯功力。現場觀眾也給予肯定：「大推安心亞！現場唱跳很穩很精彩」、「唱跳越來越穩的安心亞」。

事後，安心亞在Instagram曬出多張表演側拍照，開心喊話：「新北耶誕城的你們溫暖又可愛」。貼文曝光後，湧入大批粉絲正面留言：「敲碗個人演唱會」、「耶誕心亞女神好美好辣」、「哪時候再來高雄」、「美死！連見兩天」、「新北耶誕城的你火辣又性感」、「明年可以再有嗎？」。

值得一提的是，安心亞本週末將再度登台演出。12月20日晚間，她將與玖壹壹、蔡旻佑、七月半、麋先生等藝人，共同參與麗寶樂園的Hahababy擁抱點點路跑演唱會，為年末節慶增添歡樂氛圍。

