安心亞耶誕城辣翻！竟遭酸「40歲還在呼呼」 釣出一票網友打臉

安心亞在新北耶誕城的演出很精彩。翻攝IG@xinya_an

女星安心亞日前站上「2025新北歡樂耶誕城」演唱會舞台，以一襲火紅薄紗造型勁歌熱舞，帶來〈呼呼〉等多首代表作，舞台火力全開，成功炒熱現場氣氛，不過表演影片在網路流傳後，卻意外引發酸民攻擊，有人質疑她「40歲了還在唱〈呼呼〉」，卻引來大批網友支持安心亞，而安心亞本人也在IG發文曬出美照。

酸民開嗆引戰 網友集體護航

面對酸言酸語，有網友立刻跳出來力挺安心亞，認為她現場唱跳穩定、舞台魅力依舊，「台灣就是一堆酸民只會酸」、「她又不是只會唱〈呼呼〉，只是這首歌最有代表性」、「好奇為什麼沒人說周杰倫唱了25年還在唱〈擱淺〉」，更有人直言，有安心亞這種等級的表演者站上舞台，觀眾其實該感到幸運。

安心亞在演藝圈的成績亮眼。翻攝IG@xinya_an

從綜藝班底到三棲女星 安心亞實力被翻出來

也有粉絲回顧安心亞的演藝歷程，她從綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》被發掘，2009年成為《全民最大黨》固定班底，之後跨足歌壇、戲劇圈，累積多部代表作，包括《妹妹》、《致，第三者》、《你有念大學嗎》、《牛車來去》等，成功走出影歌視三棲之路，網友認為，她能在不同年齡、不同心境下持續演繹代表作，本身就是實力與心理素質的展現。

本人親發聲回應 IG曬美照感謝粉絲

對於外界支持，安心亞也在IG曬出多張後台與舞台側拍照，感性寫下：「新北耶誕城的你們溫暖又可愛。」立刻湧入大批粉絲留言回應，「考慮個人演唱會嗎」、「在現場，真的太棒了」、「期待明年再見」、「太漂亮了啦，舞台魅力無限」。



