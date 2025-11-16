安心亞肘擊！天后翁倩玉當場噴血 嚇壞哭求原諒：差點退出演藝圈

安心亞（右）在戲中嗓門大動作大，還有武打戲也上場。壹壹喜喜提供

安心亞在電影《陽光女子合唱團》中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」一角，強勢展現出另外一種風格，是全片相當亮眼的演出擔當之一。拍攝過程中，她最難忘、也最心驚的是一場不小心肘擊到天后級歌手、演員翁倩玉的意外。

戲裡安心亞抬手準備打人，但因角度抓錯，手肘直接撞到「奶奶」翁倩玉的鼻樑，「我看到奶奶頭往後『嗚』一下，整個嚇歪！」後來還發現翁倩玉流鼻血，導演林孝謙看到一道血痕噴出，連忙喊卡後大家趕緊急救。

安心亞則是當場崩潰自責，在旁邊一直哭。所幸翁倩玉沒有大礙，還強忍著繼續演戲。安心亞嚇到哭，狂道歉，「真的很怕奶奶受傷，我好緊張，以為要退出演藝圈了」。

翁倩玉（中）拍攝時一度被撞到流鼻血。壹壹喜喜提供

踢肚新人演員！拉陳意涵手臂炸裂

劇中多場衝突戲讓安心亞印象深刻，她笑談一場「踢肚子」的戲：「我本來以為自己力氣很大，所以一直怕踢傷新人演員何曼希。結果前面幾次力道都太輕，反而看起來像沒踢到。」最後導演要求已經做好安全措施，可以更用力，她乾脆放開力道：「最後一顆鏡頭我真的用吃奶的力氣往前衝，導演立刻說『就這個！』」

安心亞（左）為了拉住陳意涵，手臂炸裂。壹壹喜喜提供

安心亞並笑說，整部片讓自己的運動量暴增，「每天都在激烈運動」。不只打人累，連勸架都累。安心亞說：「你不要看陳意涵瘦瘦的，她在戲裡衝動起來力度很強，我要把她拉住真的超費力。每次勸架，我的手臂都酸到快炸開。」

放大十倍的安心亞！整個人很「前面」

安心亞在《陽光女子合唱團》中因為不小心走私了一批電器而被判刑，她跟導演討論後，決定賦予這個角色一個獨特的魅力。安心亞說：「阿蘭這個角色就是把我本人放大十倍的版本。所以情緒、眼神、動作都比現實的更大、更快、更直覺。」

安心亞在《陽光女子合唱團》演出放大十倍的自己。壹壹喜喜提供

為呈現角色張力，安心亞刻意把表演節奏加快：「我設定阿蘭是表情先到，聲音再跟上的人，所以演她時整個人都會很『前面』。」這種高能量表演方式讓她每天收工都像完成全身運動：「阿蘭實在太衝動了，拍她真的很耗體力，但也很過癮。」



