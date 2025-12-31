安心亞脫了！銀色戰袍炸出「超兇白麻糬」掀網暴動

娛樂中心／張予柔報導



隨著2026年的到來，台北最HIGH新年城跨年晚會今晚盛大登場，各路藝人輪番上陣點燃現場氣氛。其中，安心亞作為晚會重點演出嘉賓之一，以充滿活力的舞台表現再次吸引全場目光。她身穿平口銀色禮服，搭配高馬尾造型，除了帶來經典歌曲《呼呼》的表演，還帶來韓國舞曲串燒，舞台魅力十足。

安心亞登上「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」舞台，演出《呼呼》、《女孩站出來》等歌曲。表演過程中，她邊唱邊跳，舞步利落有力，甚至在演出一半時，將外套撩下，索性脫掉，露出整片香肩、美背和性感身材，瞬間引發現場觀眾尖叫與掌聲。身上鑽石貝殼設計的禮服閃耀舞台燈光，結合她自信的姿態與流暢的舞蹈動作，不僅彰顯性感線條，也散發青春活力。

值得注意的是，她還帶來一系列韓國組曲串燒，包括《Whiplash》、《Jump》、《Home sweet home等，舞蹈與歌唱兼具的表演節奏明快、高潮迭起。每一首歌曲都搭配精心設計的舞蹈動作，展現她穩定的舞台功力與精準的節奏感，讓現場氣氛一路嗨到最高點。網友留言狂刷「在此宣布，今年跨年最強演出」、「跨年第1名藝人我投給安心亞」、「超正超辣，她竟然40歲了」、「她就是我的跨年女王，每年只要她有參加跨年我都重複撥放好幾次」。









前陣子安心亞受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，熱唱《呼呼》、《來追我男友吧》經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」、「現在還在《呼呼》？」、「高中就看到他在呼現在30了他還在呼，演藝圈是沒人了？」。這次的跨年演出精彩的表演，也讓她的粉絲不忍了回擊「誰說安心亞只會唱呼呼的啦，韓文歌一樣沒問題」。





原文出處：安心亞脫了…銀色戰袍炸出「超兇白麻糬」！13分鐘熱舞掀網狂讚：跨年最強演出

