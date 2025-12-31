安心亞脫掉外套⋯裡面只有「銀色馬甲」 露出超長蜜大腿辣爆

安心亞今年在台北最high新年城陪粉絲跨年，她每年都帶來相當性感的舞台，一開始她穿著白色外套現身，表演到一半她突然脫掉，裡面是銀色馬甲、短裙和銀色長靴，辣露出美腿，今年也不意外，全程邊唱變跳，甚至一度跪在舞台中央solo，畫面相當火辣。

安心亞登台北跨年。（圖／小娛樂）

安心亞相當賣力在表演，主持人黃豪平發現她唱到青筋都爆出來了，甚至要導播近拍，馬上被她拒絕，「也是不用特寫啦！」她透露今年有稍微做了一些編曲的設計，加入電音的元素，希望能將現場的粉絲帶動起來。

安心亞穿馬甲。（圖／小娛樂）