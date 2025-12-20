安心亞自爆「情路坎坷」 林予晞「背叛朋友」自稱「世界上最爛的人」

安心亞（右）意外切傷手爆血！鍾欣凌（左）立即上前關心。華視提供

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，戰況正式進入「不留情面」的白熱化階段！本週節目迎來關鍵轉捩點，晉級舞台只剩一步之遙，緊張指數全面飆高。目前場上留下的六位頂尖名廚將繼續與六位明星廚助並肩作戰，攜手爭奪至關重要的「安全組」資格。本週（21日）不只拚料理實力，更是命運分水嶺，只要進入安全組就能在下一輪比賽中握有「免死金牌」，而非安全組則將面對下一場競賽中最後一名立刻淘汰的局面，殘酷賽制將壓力瞬間拉到最高點。

《星廚之戰》殘酷賽制將壓力瞬間拉到最高點。華視提供

本週競賽主題為「風味結合」，每組必須融合兩種截然不同的味覺類型，包括「酸、甜、苦、辣、鹹、鮮」，不只考驗主廚功力，更是一場創意與味覺平衡的硬仗。抽籤現場氣氛緊繃，施捷夫一看到「甜」立刻苦笑求饒：「拜託不要糖，我真的不想再做甜點，這是我最不擅長的！」反觀Will高郁皓則躍躍欲試，直言這樣的題目「夠挑戰、也夠好玩」。林予晞本週再度與主廚鄭淳豪搭檔，希望延續先前「衝就對了」的合作默契，卻也忍不住向Jessica表達歉意，鍾欣凌見狀笑虧：「真的有一種背叛朋友的感覺。」林予晞更在鏡頭前罕見吐露內心壓力，直言一路走來從「沒人選的廚助」到現在選擇變多，更引用電影自嘲自己是「世界上最爛的人」。而分組屢屢卡關的安心亞也有感而發分享心境：「有時候心被傷過幾次，就會慢慢麻痺，也就可以放下了。」鍾欣凌聽完立刻補刀：「有沒有覺得一路走來跟感情一樣？」安心亞苦笑點頭：「都很坎坷。」

林予晞心酸自嘲自己是「世界上最爛的人」。華視提供

比賽過程中狀況連連，安心亞先是在備料時不慎切傷手指，原本想咬牙硬撐，卻因血流不止只好緊急前往醫護站處理；回到賽場後，又在刨檸檬皮時因不熟練再度刮傷另一隻手。搭檔 Jessica 立刻暖心安撫：「沒事，時間還夠。」這也是安心亞首次在料理中受傷，但她不僅沒有被打倒，反而笑說：「好像離廚師的路又更近了一步，滿有成就感的。」進入吃評環節，各組表現高低起伏，鄭淳豪與林予晞成為五組中唯一挑戰冷盤的組合，鄭淳豪更向評審何順凱坦言：「這次我跨出了自己的舒適圈。」鍾欣凌聽完忍不住大笑吐槽：「你幹嘛特別對Kai（何順凱）說！」現場笑聲不斷。最驚險的莫過於Will高郁皓與蔡詩芸的組別，評審在品嘗料理時頻頻低聲討論，讓蔡詩芸緊張直呼：「真的很想知道他們在說什麼！」Will高郁皓當場自責表示，連最基本的細節都沒顧好，對自己相當失望。

面對評審頻頻低聲討論，蔡詩芸緊張直呼「想知道他們在說什麼！」華視提供



