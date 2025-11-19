安心亞被爆「阿Ken親送甜甜圈到劇組」！ 超羞反應曝光

電影《陽光女子合唱團》18日登上金馬星光舞台。（圖／侯世駿攝）

電影《陽光女子合唱團》18日登上金馬星光舞台，導演林孝謙、編劇呂安弦與演員翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞連袂出席。由於電影在真正的監獄取景拍攝，所有女演員必須合宿，過著宛如「女生宿舍」的團體生活，也培養出好感情，陳意涵在現場就玩笑爆料，阿Ken曾多次送上自家品牌的甜甜圈到劇組，安心亞被虧「以後結婚也要邀請我們！」讓安心亞當場嚇得花容失色，趕緊解釋：「沒有啦！」她連忙澄清自己吃甜甜圈沒有特權，也是乖乖排隊買的。

廣告 廣告

集齊這麼多大咖女星，其中闊別台灣電影47年的翁倩玉，導演林孝謙為確保她的體力，還先抽空去看她的演唱會。75歲的翁倩玉看到劇本就心動，發願希望這部片是自己人生下半場新的開始，並幽默表示：「不一樣的是，我現在會說台語了！」而陳意涵的角色，林孝謙說這個角色必須是媽媽來演，「她生完孩子後覺得很適合，等到她完美的狀態，就是等3年。」陳意涵則笑說：「我都經歷過《浪姐》了！而且導演是不是有偷看我的人生，當我稍微對唱歌跳舞有點興趣的時候，就來找我拍這部片。」

至於演出合唱團的挑戰，演員們都得在片中假裝或顛覆形象：陳意涵說要假裝扮音痴，必須先會才能裝不會；安心亞則是很會跳舞，卻要假裝成肢體不協調的傻妹；而孫淑媚跟鍾欣凌則挑戰在片中擔綱饒舌（Rap）高手。

演員們在拍攝時合宿累積好感情，還一起開團購。（圖／侯世駿攝）

翁倩玉看了劇本決定演出作為人生下半場的開始。（圖／侯世駿攝）

陳意涵生完兩胎狀態完美。（圖／侯世駿攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

噁男持刀闖住家！20多歲女遭硬上 經歷「恐怖17小時」精神崩潰

中壢清晨驚魂！64歲夫突爆走 鐵鎚、菜刀連環攻擊殺妻後穿血衣自首