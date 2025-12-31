安心亞跨年火辣造型再+1 秀美胸Ｍ字腿辣跳〈呼呼〉對決酸民

【緯來新聞網】「2026台北最High新年城」今盛大登場，女神安心亞大陣仗攜30位舞者，連續唱跳13分半不間斷的勁歌熱舞，繼過去「黃金奶」、連身鏤空馬甲、和「緋紅女神」等經典跨年裝扮後，她再次帶來噴火造型，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，火辣造型搭配超辣M字開腿舞姿掀起全場尖叫聲，不少網友驚呼：「這個體力太驚人」、「好用心」。



她過去曾被酸民攻擊「40歲了還在呼呼」，今年再登跨年舞台，她直球對決送上搖滾版〈呼呼〉，一身銀白搭配白色流蘇外套，〈呼呼〉唱完，她轉身脫去外套，率領30位舞者大陣仗演唱〈女孩站出來〉時，晶鑽貝殼美胸呼之欲出。緊接著，她又挑戰體力極限，一連獻唱韓國人氣女團aespa〈Whiplash〉、BLACKPINK〈Jump〉和流行天王G-Dragon〈Home Sweet Home〉，掀起全場尖叫聲。為了跨年演出，她從月初開始準備，有空就進舞蹈教室練習，希望能達到舞蹈總監大目老師高標準的要求，「除了和30位舞者的搭配要整齊一致，今年練最久的是要記韓文歌詞，尤其〈Whiplash〉還有英文、韓文穿插，常會亂掉，所以花了很多時間。」



對於跨年演出安排，她表示：「倒數的瞬間，最重要的是大家一起完成了一件很棒的事情，今年在節目內容上更重視節奏跟情緒的起伏，希望給大家的不只是熱鬧，還有更不一樣的視覺感受。」

安心亞登台北跨年，準備13分鐘精彩歌舞演出。（圖／陳明中攝）

安心亞登台北跨年翻唱aespa〈Whiplash〉。（圖／陳明中攝）

安心亞登台北跨年舞台，送上搖滾版〈呼呼〉。（圖／陳明中攝）

安心亞辣秀M字開腿火辣舞姿。（圖／陳明中攝）

安心亞為跨年演出苦練一個月。（圖／陳明中攝）

