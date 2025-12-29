安心亞跨年獨留台北！火辣迎2026 周湯豪、玖壹壹倒數後壓軸登場

安心亞今年的獨家演唱獻給台北跨年。中視提供

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」即將登場，日前全卡司也已曝光，包括重磅卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞、潮流搖滾i人學長周湯豪、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲全能歌后李千娜、賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、情歌王子Bii畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS等，眾星輪番開唱一起度過跨年夜。

Nick周湯豪受邀演出臺北跨年，消息曝光後立刻成為焦點。正在舉辦巡迴演出的周湯豪，對於今年重新回到跨年舞台，他坦言心情格外興奮，「去年算是第一年休息，所以今年一定會全力以赴，隔了幾年沒有在臺北跨年，對我來講滿興奮的，希望大家可以期待。」

周湯豪倒數完壓軸演唱。中視提供

至於為臺北跨年做了什麼特別準備，周湯豪透露，除了帶來大家所熟悉的經典歌曲外，也會演唱新專輯的作品，「將以全新舞台編排、演唱會規格的舞蹈陣容，以及超強音樂能量與滿滿誠意回歸臺北跨年」，預期演出將成為跨年夜最亮眼的焦點之一。回顧2025年，周湯豪認為最讓他印象深刻的就是推出了自己的新專輯，他形容這是一張「圓夢專輯」，就是要帶給歌迷更多面向的音樂作品。

周湯豪與玖壹壹都是臺北跨年倒數後才壓軸登場，玖壹壹透露還不曾唱過北跨壓軸，所以心情相當期待，「這也算是我們2026年的第一場表演。」對於之前有消息傳出將和周湯豪有跨界合作，玖壹壹語帶神秘地說，「我們光聽到這首歌的完整本就覺得很新奇，但歌名則是當天來就會知道。」

玖壹壹首次登上台北跨年演唱會舞台。中視提供

接連幾年在跨年夜的演出都是吸睛亮點的安心亞，對於今年只在臺北跨年登台，自然非常興奮，「每一年能在跨年舞台上跟大家一起迎接新的一年，我都覺得很幸福也很興奮。這次也有準備一些新的音樂想法和舞蹈編排小驚喜，希望大家到時候一起感受那份能量。跨年對我來說就是要跟所有人一起倒數、一起嗨才更像迎接新年。」



