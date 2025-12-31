安心亞辣度又升級！跨年演出規格破百萬 跳〈呼呼〉炸出貝殼美胸

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

連莊多年「全台最辣」、跨年收視之冠的「辣感女神」安心亞，昨（31）日晚間以酷帥性感兼具的造型，空降「2026台北最High新年城」，大陣仗攜30位舞者，連續唱跳13分半不間斷的勁歌熱舞，包括韓國頂尖女團Aespa〈Whiplash〉、Black Pink〈Jump〉和流行天王G-Dragon〈Home Sweet Home〉3首歌曲。

安心亞性感登台台北跨年晚會。（圖／百鴻揚提供）

日前被酸民攻擊「40歲了還在呼呼」，安心亞無懼「按鍵傷人」，在2025最後一天以直球對決的方式，在「2026台北最High新年城」一出場先在8人舞群烘托下，送上搖滾版〈呼呼〉，造型上一身銀白搭配白色流蘇外套，有別於以往的嫵媚，「呼」出帥氣新意。

〈呼呼〉唱完，她轉身脫去外套，率領30位舞者大陣仗演唱〈女孩站出來〉時，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，這是她繼過去「黃金奶」、連身鏤空馬甲、和「緋紅女神」等經典跨年裝扮後，噴火造型再突破；據悉整套表演節目耗資破百萬，安心亞說：「我們一直以來都是不計成本，團隊在製作上非常用心，我覺得最珍貴的不是花多少錢，而是大家願意為了這一晚，把最好的表演呈現給觀眾。今年有些歌都做了改編，增添搖滾的元素，風格是比較酷帥的。」

安心亞火辣再升級，辣秀貝殼奶。（圖／百鴻揚提供）

