安心亞退賽《星廚之戰》棄100萬！胡宇威難掩驚訝曝心境

胡宇威17日出席髮品保養活動，提到參與《星廚之戰》心得。（林奕如攝）

胡宇威近期參與節目《星廚之戰》和林予晞、姚淳耀進入4強，安心亞因工作安排退賽，他17日出席髮品保養活動，對於她退賽難掩驚訝，不過仍替對方感到開心，「她一開始連蝦子在跳來跳去都很害怕，能夠穩穩過關算很厲害了。」

節目隨著賽制改變，他的角色從廚助變成外場人員，覺得更有挑戰，「做外場有時候講話太多，菜會涼掉、融掉，也是一個戰術。」而老婆陳庭妮一直在旁鼓勵他拚下去，成為一大動力。節目已經錄製完畢，但尚未播出，被問奪得100萬冠軍獎金如何使用？胡宇威不想洩露結果，話說得保守：「想先Hold住，規劃一下。」

廣告 廣告

胡宇威廚藝高水準，之後是否開餐廳或投資副業，他笑回應「不至於啦。」眾人拱農曆過年可大展身手，他表示，每年會回台中外婆家，不熟悉那邊的廚房，所以難以秀功夫，過年他沒有包紅包安太座的習慣，主要是包給晚輩。去年他參與美國電影拍攝，住在美國的時間長達半年，獲得許多另類的經驗。

過年難免被親友問到生子話題，他說親友知道夫妻是自然派後，就不太會繼續追問，「我們不急、你們也不用跟著我們急，這是一個沒有答案的問題。」這回答相當值得網友當答題的參考。

更多中時新聞網報導

王彩樺李千娜吵架 路人差點報警

7嬰兒海苔重金屬超標 全下架

保健》天冷聽不到 小心耳中風上身