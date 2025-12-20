安心亞連遭兩次血光災 苦笑認感情路「都很坎坷」

安心亞（右）意外切傷手爆血，鍾欣凌立即上前關心。（圖／華視提供）

《星廚之戰》本周迎來關鍵轉捩點，晉級舞台只剩一步之遙，緊張指數全面飆高。目前場上留下的6位頂尖名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將繼續與六位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音並肩作戰，攜手爭奪至關重要的「安全組」資格。

本集競賽主題為「風味結合」，每組必須融合兩種截然不同的味覺類型，包括「酸、甜、苦、辣、鹹、鮮」，不只考驗主廚功力，更是一場創意與味覺平衡的硬仗。林予晞再度與主廚鄭淳豪搭檔，希望延續先前「衝就對了」的合作默契，卻也忍不住向Jessica表達歉意，鍾欣凌見狀笑虧：「真的有一種背叛朋友的感覺。」

林予晞更在鏡頭前罕見吐露內心壓力，直言一路走來從「沒人選的廚助」到現在選擇變多，更引用電影自嘲自己是「世界上最爛的人」。而分組屢屢卡關的安心亞也有感而發分享心境：「有時候心被傷過幾次，就會慢慢麻痺，也就可以放下了。」鍾欣凌聽完立刻補刀：「有沒有覺得一路走來跟感情一樣？」安心亞苦笑點頭：「都很坎坷。」

比賽過程中狀況連連，安心亞先是在備料時不慎切傷手指，原本想咬牙硬撐，卻因血流不止只好緊急前往醫護站處理；回到賽場後，又在刨檸檬皮時因不熟練再度刮傷另一隻手。搭檔Jessica立刻暖心安撫：「沒事，時間還夠。」這也是安心亞首次在料理中受傷，但她不僅沒有被打倒，反而笑說：「好像離廚師的路又更近了一步，滿有成就感的。」《星廚之戰》每周日晚間8點華視首播。

