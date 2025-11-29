安心亞錄影崩潰痛哭！林予晞怒喊「我要殺人」現場全失控

安心亞錄影壓力大到崩潰痛哭。（圖／華視提供）





由金鐘影后鍾欣凌主持的料理實境節目《星廚之戰》戰況持續升溫，本週播出的最新一集中，明星廚助安心亞首度和主廚 Will高郁皓合作，卻因錄影現場意外不斷，導致料理步調無法按照練習狀況如期完成，讓兩人之間氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的混亂，安心亞壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」

本週迎來「時間的味道」高難度挑戰，參賽者必須運用五款經典醬菜入菜。被譽為「醬汁之王」的主廚Jessica與廚助林予晞再次聯手出擊，面對艱深的考題，主廚Jessica決定「鋌而走險」採用自己擅長的墨西哥料理應戰，並首度挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」，而擔下本次調酒重任的林予晞更興奮自爆：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」。

林予晞（右）試菜試到狂拉肚子。（圖／華視提供）

未料正式錄影競賽時，卻發現預備好的冰塊莫名被搶走，讓她當場激動大喊：「我要殺人了！」情急之下林予晞只好改用製作單位的大冰磚，而她更急得徒手鑿冰塊，冷得她直呼：「我是到北極取冰了嗎？」本輪競賽經過三位主廚評審嚴格評分後，眾所矚目的最新晉級與淘汰名單隨即公布。

然而，兩位在節目中人緣極佳、表現亮眼的主廚與明星廚助組合竟意外出局，讓現場所有參賽者都感到震驚與不捨。被淘汰的主廚當場情緒潰堤，自責地向搭檔深深鞠躬道歉，現場瞬間哭成一團。面對低迷的氣氛，擔任評審的何順凱也忍不住出聲溫暖安慰道：「覺得每個人都很勇敢，或許你們輸了這個比賽，但你不要輸給你自己！」給予了淘汰者最大的鼓勵，也為這場充滿淚水的賽事畫下了一個充滿溫情的句點。



