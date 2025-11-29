安心亞錄影崩潰落淚！林予晞徒手鑿冰氣炸吼「我要殺人了！」

安心亞（右）一度情緒崩潰。華視提供

節目《星廚之戰》戰況持續升溫！節目由金鐘影后鍾欣凌主持，經過多輪激烈廝殺，目前晉級了八位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與八位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、蔡詩芸、白潤音繼續展開激烈廝殺。

安心亞錄影突發崩潰喊「不想拖累任何人」 場面緊繃

在本週（30日）播出的最新一集中，明星廚助安心亞首度和主廚 Will高郁皓合作，卻因錄影現場意外不斷，導致料理步調無法按照練習狀況如期完成，讓兩人之間氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的混亂，安心亞壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」

林予晞（左起）、主廚Jessica。林予晞擔下製作特色調酒重任。華視提供

林予晞挑戰墨西哥料理 冰塊遭搶急到徒手鑿冰

本週《星廚之戰》迎來「時間的味道」高難度挑戰，參賽者必須運用五款經典醬菜入菜。被譽為「醬汁之王」的主廚Jessica與廚助林予晞再次聯手出擊，面對艱深的考題，主廚Jessica決定「鋌而走險」採用自己擅長的墨西哥料理應戰，並首度挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」，而擔下本次調酒重任的林予晞更興奮自爆：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」

未料正式錄影競賽時，卻發現預備好的冰塊莫名被搶走，讓她當場激動大喊：「我要殺人了！」情急之下林予晞只好改用製作單位的大冰磚，而她更急得徒手鑿冰塊，冷得她直呼：「我是到北極取冰了嗎？」緊張又爆笑的畫面，為激烈的賽事增添了極佳的娛樂效果。

施捷夫（左起）、陳庭妮、陳佑昇。本次淘汰結果爆冷門！惹得現場眾人泣不成聲。華視提供

淘汰名單爆冷！人氣組合無預警出局全場哭成一片

本輪競賽經過三位主廚評審嚴格評分後，眾所矚目的最新晉級與淘汰名單隨即公布。然而，本次淘汰結果卻是大爆冷門！兩位在節目中人緣極佳、表現亮眼的主廚與明星廚助組合竟意外出局，讓現場所有參賽者都感到震驚與不捨。被淘汰的主廚當場情緒潰堤，自責地向搭檔深深鞠躬道歉，這一幕感人的畫面惹得現場眾人泣不成聲、哭成一團。



