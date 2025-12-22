安心亞飆髒話挨罰5000元 肘擊翁倩玉：差點退出演藝圈
安心亞今（12╱22）與苗可麗、陳庭妮合體分享《陽光女子合唱團》拍攝點滴，她飾演的「阿蘭」因不小心走私電器而被判刑，為呈現角色張力還狂練髒話，笑說：「經紀公司有規定我講1句髒話或比中指都不行，1句罰1000，那段時間他們開放讓我可以訓練，我就瘋狂講，講到很像自己私下的語氣。」但殺青後又再被禁口，「有時候我講話情緒比較衝，公司也會說妳已經殺青了，請當大家閨秀」。她也因入戲太深被罰5000元。
首次演到很恰還會打人的角色，安心亞說玩的很開心，「因為我放大我所有的感官，尋找刺激跟有趣的東西，所以我在拍時也跟角色一樣很快樂，就是那邊有人在打架，我也要去參一咖，踹人覺得很有趣」。
不過當「打仔」也是要先練習，安心亞分享：「我們有次去武術指導那邊訓練，但訓練跟真實拍攝差很多，訓練時我要拉陳意涵，其實我力道都還OK，可是陳意涵說『妳力氣很大耶』，但到拍攝現場，我拉不動耶，我心想天啊我快沒力氣了，陳意涵她力道超大，那麼小個兒我拉不住她。」
一場踢新人演員何曼希的戲也讓安心亞印象深刻，她透露：「她肚子有放護具，一開始我想說我已經用蠻大力氣踢了，但導演說力道還不夠，所以我最後是用吃奶的力氣，那一踢我的OS是『給她死啦』！」被問現實中是否打過架？她笑說：「怎麼可能？我怎麼可能私下那麼暴力？我不走暴力路線的。」
談到跟孫淑媚對戲的火花，安心亞表示2人頻率很接近，「拍攝時很有安全感，就覺得我丟什麼她會接，蠻多即興發揮」。演上癮的她還說：「我真心覺得加入合唱團真的是一件很開心、蠻療癒的事，我好想加入合唱團，希望各大企業可以找我們商演。」不過負責彈琴的陳庭妮說：「我已經把譜燒掉了，但我可以幫妳們按卡拉。」
另外，與「奶奶」翁倩玉對戲也讓安心亞難忘，「一開始跟奶奶接觸時她就非常親切，給人很溫暖的感覺，所以我在上戲前都會去抱她，因為戲裡面奶奶是我的老大，不管誰忤逆奶奶，我就衝過去打，所以奶奶給我蠻多溫暖，很像保護我的感覺」。
但話鋒一轉，安心亞突招供「差點要退出演藝圈」，原來她在拍在打何曼希的戲時，「我手揮到奶奶的鼻子，而且是肘擊，她馬上就滴鼻血，我整個人嚇爛，我在旁邊不敢講話，想說完了、完了，我人生毀了，我下半輩子怎麼辦？我未來怎麼辦？大家在幫她止血，有人看我很緊張也過來安慰我，然後我又哭的更慘」翁倩玉見狀出面緩頰說：「不要這樣，你把小孩子嚇成這樣。」還溫柔對安心亞說：「麥驚，無代誌。」安心亞說：「還好隔天她去醫院檢查沒事，所以我就存活下來，我的人生還有未來。」
