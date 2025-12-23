安心亞飆髒話被罰5000 肘擊翁倩玉見血嚇壞

安心亞為《陽光女子合唱團》練習說髒話。（圖／侯世駿攝）

安心亞、苗可麗、陳庭妮昨（22日）為《陽光女子合唱團》宣傳 ，安心亞為電影練習B-box，最難的就是要罵人，練習過後，她發現罵人滿療癒的，但卻付出不小代價，原來在拍攝期結束之後，她跟經紀人約法三章「罵一句髒話1000元」，結果安心亞付了5000元，當場要她示範罵人，她馬上就說好幾句：「靠腰、靠杯、您啦啊…」還說好爽耶！笑翻一堆人。

安心亞片中有打架戲，有次角度抓錯，不慎肘擊翁倩玉的鼻樑，對方鼻血狂滴，她著急止血，當場嚇壞：「我想說不會就是我演藝圈的最後一天了吧！」翁倩玉就醫檢查無大礙，還安慰嚇壞的安心亞，讓她非常內疚。

苗可麗看完《陽光女子合唱團》的試片，哭到止不住，而且沒有帶手帕的她只能用衣服袖子擦。她說：「這部電影過程看起來好像淡淡的，但是力道卻很大，可能是靈魂承載了許多情緒，有時候沒有出來，但是看這部電影的時候靈魂都被療癒了。」

安心亞說髒話太順口，私下被罰了5000元。（圖／侯世駿攝）

劇組大家感情好，湊在一起就開始團購，不管是鹽酥雞或是電子書、電子書封套，還會請孫淑媚或是安心亞幫忙排隊買阿Ken哥的甜甜圈。還有一次有人偷點鹽酥雞，安心亞發現有味道卻沒有人吭聲，她變成糾察隊想要抓出誰在偷買鹽酥雞。然後到底這些女孩買了電子書都在看什麼？陳意涵說：「我就是那種怪力亂神的或是推理類，但是陳庭妮或是孫淑媚都是心靈類的。」鍾欣凌說：「我也有看，只是很久才充一次電！」再次笑翻大家。

安心亞、苗可麗、陳庭妮為《陽光女子合唱團》宣傳。（圖／侯世駿攝）

