安心亞驚喜站台小巨蛋合唱〈靚仔〉 羅志祥訝異「等了9年」

羅志祥邀來安心亞擔任演唱會嘉賓，兩人合唱〈靚仔〉。（圖／蘇聖倫攝）

羅志祥今（14日）在台北小巨蛋舉辦第二場《羅志祥30巡迴演唱會》，邀來安心亞擔任演唱會嘉賓，兩人合唱〈靚仔〉。羅志祥透露這是和安心亞自2016年歌曲推出後，首次公開合作表演這首歌曲，自己也覺得很訝異，多次想同台合作都剛好因緣際會錯過，今天終於當大家看到他們重現當年MV畫面。

演唱會一開場，羅志祥就帶來一連串勁歌熱舞，包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉之外，中場演唱〈獨一無二〉時全場氣氛依舊熱絡，粉絲情緒高漲，他更自嘲大喊「：空幹啦！」讓全場粉絲瘋狂尖叫。

廣告 廣告

另外粉絲最期待的砸派秀也同樣加碼，羅志祥回憶去年高雄跨年場，當時跨年這一場真的是豁出去了，最後造型帽子也不戴了，大方讓粉絲砸個夠，與歌迷互動零距離互砸的橋段真的很難忘，玩到全身都是刮鬍泡，後續光清潔也花了很久的時間，他說：「台北返場怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

丈夫員旅返家「突提離婚」稱無小三介入 他提粿王情節酸：也去了美國？

醫剖出奇蹟寶寶！她忍腹痛多年竟懷孕 媽腹腔懷胎還有10公斤腫瘤

女主播街頭跌倒「玉鐲裂成3截」 命理師警告：勿直接丟垃圾桶