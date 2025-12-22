安心亞髒話飆上癮慘被罰5000 誤打傷翁倩玉「鼻血直流」嚇喊：人生毀了

電影《陽光女子合唱團》即將於12月底上映，該片集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等黃金陣容，演員群22日出席媒體聯訪，大談拍攝趣事。安心亞在片中飾演一名女囚犯，有不少需要飆粗口的戲，她笑說，電影殺青後一度改不掉這習慣，還因罵髒話被經紀人罰了5000元。

電影《陽光女子合唱團》即將於 12 月底上映，該片集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等黃金陣容。 （圖／壹壹喜喜電影股份有限公司 提供）

安心亞這次在片中飾演一名大姐頭，隨口髒話，還要經常動手動腳，她透露，經紀人為了角色通融她在拍攝期間可以盡情說髒話，直呼：「是蠻舒服的。」沒想到殺青後一時間改不回來，只要不小心說髒話就會被罰1000元，就連比中指也是，「我後來被扣了5000（元）！」那後來花了多久改回來，她笑說：「大概一個月吧，因為也不想花這麼多錢。」

值得一提的是，安心亞在拍攝一場情緒激烈的戲中，不小心打到「奶奶」翁倩玉的鼻樑，被問到這件事，她直呼：「嚇死了！我想說這不會就是我演藝圈最後一天了吧。」由於翁倩玉當下鼻血狂滴下來，讓安心亞快嚇瘋，劇組趕緊衝上去幫忙止血，「我在旁邊想說我的人生毀了！」好在最後沒有事，不錯也因此害翁倩玉隔天需要跑一趟醫院看醫生，讓安心亞相當愧疚。《陽光女子合唱團》將於12月24日到12月28日口碑場，12月31日正式上映。

安心亞在拍攝一場情緒激烈的戲中，不小心打傷翁倩玉的鼻樑。 （圖／壹壹喜喜電影股份有限公司 提供）

