安心亞黑色BRA大膽外洩 同台昔緋聞男友羅志祥

安心亞14日擔任羅志祥演唱會嘉賓。（鄧博仁攝）

「羅志祥30巡迴演唱會」14日在台北小巨蛋迎接第二場，小豬羅志祥不負「亞洲舞王」封號，一開場就連續飆出〈愛投羅網〉、〈Show Time〉等7首快歌，狂跳15分鐘，展現小豬唱跳堅強實力。昨演唱會嘉賓邀來性感女神安心亞，兩人熱跳合作單曲〈靚仔〉，瞬間引爆高潮。

安心亞2010年曾與羅志祥傳出緋聞，當時她被拍到凌晨前往男方住處，但雙方堅稱只有工作上合作，私下並不熟；兩人於2016年合作單曲〈靚仔〉引起話題。演唱會上安心亞大膽外露黑色BRA，以黑色削肩上衣現身，辣秀美胸。

安心亞外露黑色BRA熱舞羅志祥。（鄧博仁攝）

兩人同場飆舞，重現當年經典畫面，小豬表示，這是兩人第一次公開合作表演這首歌曲，自己也覺得很訝異，多次想同台合作都剛好因緣際會錯過，以至於拍攝完MV後從未有機會同台表演〈靚仔〉這首歌曲，昨終於當大家看到他們重現當年MV畫面。

