安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫

《陽光女子合唱團》猶如女子版《監獄風雲》。（圖／壹壹喜喜電影）





億萬票房導演林孝謙的2025年大作《陽光女子合唱團》，此次集結台灣最夯女星共同演出，陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希動人演出，今（3）日官方發布了第二支預告，一開始就出現震撼畫面如毆打、殺人、群架都出爐，因此窺見這群陽光女子們所面對的多舛命運。

在電影中每個角色都有各種不同的原因被送進來，有的殺人、有的運毒、詐騙、或是因為家裡沒錢吃飯混幫派的，但是導演不營造訴求悲情牌，因為他們都還在為生命找到出口。在一場「餐廳大亂鬥」重頭戲中，全場70個臨演加上女演員們一起開打的場面，光是排戲就可以感受到全員躍躍欲試準備「動手動腳」的情緒，導演林孝謙說這好像是在拍《監獄風雲》群架戲真不容易。

安心亞在《陽光女子合唱團》中是動作戲擔當。（圖／壹壹喜喜電影）

其中一場安心亞和孫淑媚演出對新來的何曼希潑撒剩菜飯，導演擔心每次NG重來要再set一次，笑問美術組：「可以準備饅頭嗎？等下比較容易恢復重來。」但拿饅頭嗆聲實在太弱，最後還是用豆乾、白飯來做效果，這場戲拍到最後，孫淑媚的拖鞋飛掉好幾次、頭上也卡滿飯粒，安心亞則是看畫面回放自嘲：「我罵人的嘴型看起來好討厭喔。」但是導演對安心亞特別稱讚：「她是各種擔當：打人、嗆聲、耍流氓一人包辦了。」

陳意涵在《陽光女子合唱團》的殺老公戲中哭喊「殺人好難！」（圖／壹壹喜喜電影）

在預告中可以看到陳意涵因為要保護肚子裡面的小孩，在情緒失控下殺死老公的戲，雖然在片中只有短短幾分鐘的戲，卻是陳意涵與飾演老公的寇家瑞兩人奮戰了7個小時，不僅讓林孝謙哀嚎：「人好難殺啊！」連陳意涵也都累癱直呼：「他都殺不死！」兩人糾纏許久陳意涵還臉上掛彩，但是最後看到刺進血袋後狂流的噴血，陳意涵雖然是假血還是心有餘悸地說：「好可怕像瀑布一樣的血流出來！」寇家瑞也說：「武打戲還有預先的套招架勢，但是接近真實殺人的動作戲真的非常難演，反而會很容易受傷。」《陽光女子合唱團》12月24至28日搶先口碑場、12月31日全台上映。



