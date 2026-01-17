安心亞《星廚之戰》退賽掀議！胡宇威認很驚訝：替她開心進4強

廚藝實境秀《星廚之戰》即將在18日迎來最終決賽，3位明星廚助林予晞、胡宇威及姚淳耀一路闖進4強。胡宇威17日出席頂級髮品品牌一日店長活動，被問到安心亞先前因工作檔期宣布退賽止步4強，爆出爭議一事，他坦言，自己當下也相當驚訝，但還是很替對方開心能挺進4強。

胡宇威17日出席頂級髮品品牌一日店長活動。（圖／記者 伍映澄 攝）

安心亞先前因為工作因素宣布退賽，讓賽事正式進入「七人比賽、不補廚助」的全新階段。胡宇威透露，安心亞退賽當下他相當驚訝，「我想說她已經進4強了，怎麼這時候退賽？」後來才得知對方是因為有其他工作安排，「蠻替她開心能進4強，因為她剛開始連蝦子都害怕，能穩穩過關已經很厲害了。」

安心亞先前因為工作因素宣布退賽，掀起熱議。（圖／華視 提供 ）

本身就對廚藝相當感興趣的胡宇威也透露，等節目結束後，會找一天到一名廚師的餐廳當廚助一天，讓他非常期待，「我覺得這是一個很好的機會，可以在一個專業的廚房工作。」至於是哪位主廚，他賣關子笑說：「不告訴你們，之後會發布。」

《星廚之戰》即將在18日迎來最終決賽，3位明星廚助林予晞（左）、胡宇威（右）及姚淳耀（中）一路闖進4強。（圖／華視 提供 ）

那未來會不會想投資開餐廳？胡宇威相當理性表示，台灣近年開了很多餐廳，競爭很激烈，雖然這樣是好事，讓民眾有許多選擇，但要請員工、廚助都不容易，「要開容易，要維持比較困難。」因此目前可能僅會先考慮嘗試一些和廚藝有關的工作。

