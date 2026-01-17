安心亞《星廚之戰》退賽「放棄百萬獎金」胡宇威驚訝喊：怎麼會這樣

記者趙浩雲／台北報導

藝人胡宇威今（17日）出席髮品活動，談到參與的廚藝實境節目《星廚之戰》即將在本周播出冠軍賽，他與林予晞、姚淳耀一路挺進決賽，即將挑戰百萬獎金的他表示很緊張，而對於安心亞突然退賽，也讓他感到很驚訝。

胡宇威透露，隨著賽制後期調整，自己的角色從廚助轉為外場人員，壓力反而更大，「掌握度變少很多，在外場要一直講菜，有時候講太多，菜會涼掉、融掉，也是一種戰術。」不過能走到最後仍讓他感到相當滿足，「因為是在做自己喜歡的事情。」

談到安心亞在四強賽時因工作因素退賽，胡宇威坦言相當意外，「都已經進四強了，怎麼這時退賽？」不過他仍替對方感到驕傲，「她一開始看到蝦子跳都會尖叫，以她剛開始的表現，其實能穩穩走到四強真的很厲害。」至於若順利奪下百萬獎金將如何運用，胡宇威語帶保留笑說：「想先hold住，規劃一下。」最終結果要等節目播出才揭曉。

《星廚之戰》四強第二場比賽，左起為胡宇威、林予晞、姚淳耀。（圖／華視提供）

在節目中表現亮眼，也讓胡宇威獲得主廚青睞，對方主動邀請他到餐廳「打工一天」擔任實習廚助，他興奮表示相當期待，「可以進到真正專業廚房學習，是很難得的機會。」不過是否因此動念投資餐飲副業？他則理性回應：「台灣餐飲市場競爭太激烈，新店很多，但請人、展店都不容易，倒店機率也很高。」

而即將迎接過年，胡宇威表示不會在台北，會回台中外婆家過年，但因不熟悉廚房動線，基本上不會下廚。紅包金額部分是依當年收入而定，「2000元是基本，不能超過一萬。」至於與太太陳庭妮是否互包紅包，他則表示夫妻之間從未有這個習慣，「過得開心就好。」面對親戚常問的生子與收入話題，他也淡然以對，「我們是自然派，問了也是沒答案。」

