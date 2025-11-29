安心亞《星廚》當廚助出狀況 崩潰哭喊：不想拖累任何人

藝人安心亞近來參與料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，與主廚 Will高郁皓搭擋合作。沒想到，在最新一集的錄影現場意外不斷，導致料理步調無法按照練習狀況如期完成，讓兩人之間氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的混亂，安心亞一度壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」

安心亞（右）和主廚 Will高郁皓（左）在《星廚之戰》搭檔，互動氣氛一度緊繃。（圖／華視提供）

安心亞在該集節目中表示：「我真的不想拖累任何人！」（圖／華視提供）

在該集節目中，參賽者們迎來「時間的味道」高難度挑戰，必須運用5款經典醬菜入菜。被譽為「醬汁之王」的主廚Jessica與廚助林予晞再次聯手出擊，面對艱深的考題，主廚Jessica決定「鋌而走險」採用自己擅長的墨西哥料理應戰，並首度挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」。

廣告 廣告

而擔下本次調酒重任的林予晞更興奮自爆：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」未料正式錄影競賽時，卻發現預備好的冰塊莫名被搶走，於是激動開玩笑大喊：「我要殺人了！」情急之下只好改用製作單位的大冰磚，甚至急得徒手鑿冰塊，冷得她直呼：「我是到北極取冰了嗎？」逗樂全場。

林予晞（右）自爆試菜試到狂拉肚子。（圖／華視提供）

此外，本輪競賽經過3位主廚評審嚴格評分後，眾所矚目的最新晉級與淘汰名單隨即公布。然而，本次淘汰結果卻是大爆冷門！兩位在節目中人緣極佳、表現亮眼的主廚與明星廚助組合竟意外出局，讓現場所有參賽者都感到震驚與不捨。

被淘汰的主廚當場情緒潰堤，自責地向搭檔深深鞠躬道歉，感人的畫面惹得現場眾人泣不成聲、哭成一團。面對低迷的氣氛，擔任評審的何順凱也忍不住出聲溫暖安慰道：「覺得每個人都很勇敢，或許你們輸了這個比賽，但你不要輸給你自己！」這句話不僅給予了淘汰者最大的鼓勵，也為這場充滿淚水的賽事畫下了一個充滿溫情的句點。

延伸閱讀

中職/台鋼雄鷹提交60人保留名單 球團釋出張喜凱、曾品洋等５人

中職/桃園市府攜手樂天桃猿 全台首創球場寵物友善專區

中職/富邦悍將提交60人保留名單 賴智垣、姚冠瑋等7人遭釋出