安心亞：無法長期待在沒有承諾的關係裡

記者周毓洵／臺北報導

由温昇豪、張榕容、安心亞主演的整形外科職人劇《整形過後》，將於15日起每週日晚間8點在八大戲劇台播出。安心亞在劇中飾演精明幹練、擅長危機處理的護理師兼業務總監「蘇菲」，她坦言雖然能理解角色明知沒有結果仍選擇陪伴的心境，但若回到現實生活，自己無法長期待在一段沒有承諾、沒有對等回應的關係裡。

安心亞分享，「蘇菲」在温昇豪飾演的王牌醫師「江浩宇」身邊，是一個極為重要的存在，她欣賞對方、也真心想照顧他，卻很清楚這段關係不一定會昇華成愛情。只要知道自己在對方世界裡是被需要的，她就願意留下來，「那是一種知道對方給不了想要的愛情，卻仍選擇陪伴的狀態，也很清楚界線，不讓自己跨越。」安心亞坦言能理解角色的選擇，但現實中的她更希望在感情裡，有人願意為她負責、為她付出。

劇中「蘇菲」是典型的付出型人格，經常不自覺把別人擺在第一位，安心亞直言自己也懂那種想照顧人、想付出的心情，但現在更提醒自己要先照顧好自己。「我覺得只有自己穩定了，才有能力好好去愛別人。」她也笑說，和角色最像的地方，是都很在乎身邊的人、願意為關係付出；最不像的，則是「蘇菲」比較容易為了別人委屈自己，而她現在會提醒自己不要走到那一步。

拍攝過程中，安心亞也點名温昇豪是最容易讓她NG的對手戲演員，「因為他很即興，又很細節，常常丟出我沒預期到的反應，加上角色又幽默，我一對戲就很容易破功笑出來。」兩人在戲中多場對手戲火花十足，也為角色關係增添不少層次。

安心亞（左）和温昇豪在《整形過後》劇中是互動曖昧的好夥伴。（八大電視提供）

安心亞在《整形過後》戲裡精明幹練，擅長危機處理。（八大電視提供）