安心亞「肘擊翁倩玉鼻樑」爆鼻血 嚇哭驚退圈謝罪

安心亞在新片《陽光女子合唱團》中飾演外放、衝動又直率的阿蘭，是片中最亮眼、也最耗體力的角色之一。她形容阿蘭就像是「把我本人放大十倍」的版本，情緒、眼神與動作都比平時更強烈、更直覺。為了呈現角色的高能量狀態，她特別把表演節奏拉快：「我設定阿蘭是表情先到、聲音再跟上的人，所以整個表演會很往前衝。」也因此，每天收工都像做完一場全身運動，「很累，但演得超過癮。」

拍動作戲時，安心亞吃足苦頭，其中最讓她驚魂未定的，就是一場意外肘擊翁倩玉的戲。當時她抬手作勢打人，卻因角度失誤，手肘直接撞上奶奶的鼻樑。「我看到奶奶頭往後仰了一下，整個嚇歪！」隨後還發現奶奶流了鼻血，導演立刻喊卡、劇組緊急處理，而安心亞則在旁邊哭著不停道歉。所幸翁倩玉並無大礙，還忍痛繼續拍攝。安心亞坦言：「真的以為自己要退出演藝圈了，嚇死！」

「阿蘭」一角被安心亞形容為「放大10倍自己」的版本，舞台表演經驗豐富的她，片中載歌載舞無難度。（壹壹喜喜提供）

除了意外，她也笑談片中多場衝突戲帶來的「體能挑戰」。其中一場踢新人演員何曼希肚子的戲，她原本擔心踢太大力，結果前幾次反而太輕，看起來像沒踢到。最後導演提醒可以放心用力，她便在最後一顆鏡頭中「用吃奶的力氣」往前踢，導演立刻喊：「就這個！」讓她哭笑不得。甚至連勸架都讓她氣力放盡：「陳意涵雖然瘦瘦的，但衝起來力氣超大！每次拉住她，我手臂都痠到快炸掉。」

陳意涵外表瘦小，但力氣很大，安心亞常拉到手痠。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》改編韓國電影，但編劇呂安弦考察多個台灣真實案例打造片中角色，聚焦不同境遇下女性的堅韌與生命力；電影則以「愛穿越生離死別」作為核心精神，期待成為今年跨年檔最動人的作品。

