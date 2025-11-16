安心亞「衝動派」用盡吃奶力氣 肘擊翁倩玉鼻血直流被嚇傻

安心亞在片中嗓門大動作大，竟然還有武打戲。（圖／壹壹喜喜提供）

《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙、編劇呂安弦聯手，翻拍韓國催淚經典《美麗的聲音》，由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希主演。編劇呂安弦這次研考了許多台灣真實案例，從不同面向打造了許多因為命運操弄卻又展現強韌個性的女性角色，特別是安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的阿蘭，隨時都很爆衝，是全片相當亮眼的演出擔當之一。

安心亞在《陽光女子合唱團》中因為不小心走私了一批電器而被判刑，她跟導演林孝謙討論後，決定賦予這個角色一個獨特的魅力。安心亞說：「阿蘭這個角色就是把我本人放大十倍的版本。所以情緒、眼神、動作都比現實的更大、更快、更直覺。」為呈現角色張力，她刻意把表演節奏加快：「我設定阿蘭是表情先到，聲音再跟上的人，所以演她時整個人都會很『前面』。」這種高能量表演方式讓她每天收工都像完成全身運動：「阿蘭實在太衝動了，拍她真的很耗體力，但也很過癮。」

拍攝過程中，令安心亞最難忘、也最心驚的是一場戲，就是不小心肘擊到「奶奶」翁倩玉的意外。戲裡她抬手準備打人，但因角度抓錯，手肘直接撞到奶奶的鼻樑。「我看到奶奶頭往後『嗚』一下，整個嚇歪！」後來還發現奶奶流鼻血。導演林孝謙看鏡頭上看到一道血痕噴出，連忙喊卡後大家趕緊急救，她則是當場崩潰自責，在旁邊一直哭。所幸奶奶沒有大礙，還強忍著繼續演戲。安心亞嚇到哭著道歉：「真的很怕奶奶受傷，我好緊張，以為要退出演藝圈了」。

劇中多場衝突戲讓安心亞印象深刻。她笑談一場「踢肚子」的戲：「我本來以為自己力氣很大，所以一直怕踢傷新人演員何曼希。結果前面幾次力道都太輕，反而看起來像沒踢到。」最後導演要求已經做好安全措施，可以更用力，她乾脆放開力道：「最後一顆鏡頭我真的用吃奶的力氣往前衝，導演立刻說『就這個！』」她笑說整部片讓自己的運動量暴增，「每天都在激烈運動。」不只打人累，連勸架都累。安心亞說：「你不要看陳意涵瘦瘦的，她在戲裡衝動起來力度很強，我要把她拉住真的超費力。每次勸架，我的手臂都痠到快炸開。」

