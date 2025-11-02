安心亞「配對狂失敗」走心嘆：豬肝沒煮熟都能被選 《星廚之戰》首位淘汰選手將揭曉

鍾欣凌的話讓安心亞（左）當場淚崩。華視提供

料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》將於本週日（2日）晚間播出，由鍾欣凌主持，率領十位頂尖主廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、阿毛（張程典）、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與十位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音展開激烈競賽。本集隆重介紹節目評審全台首位摘下米其林三星榮耀的Taïrroir何順凱（Kai）主廚，以及全台最悠久港式酒樓「大三元」董事長吳東璿（Charles）共同坐鎮評審席，為選手們的料理嚴格把關。

明星廚助選夥伴修羅場，蔡詩芸（左起）、林予晞、陳庭妮、白潤音、姚淳耀、胡宇威。華視提供

上一集明星廚助的「處女秀」笑料百出，本集比賽難度全面升級！「龍虎斑料理挑戰」限時120分鐘內完成佳餚，最先按鈴者可優先評審試吃，緊張氣氛瞬間拉滿。首次「主廚與明星廚助」分組配對笑點不斷，張懷秋與阿毛率先成功搭檔，阿毛選擇張懷秋的理由讓林予晞驚呼：「太不理智了吧！」而楷奕與鄭淳豪同時都選林予晞，掀起修羅場，最後與Jessica成功配對，她開心笑說：「我覺得跟感情一樣，會一直錯過對的人，但該是你的還是你的。」

何順凱（左起）與吳東璿仔細評分。華視提供

安心亞也陷入配對修羅場，驚呼：「他不回來了！」原來是Will第一輪選她後就再也沒回頭。鍾欣凌追問：「妳選他幾次？」安心亞苦笑回答：「兩次！」鍾欣凌立刻轉頭怒喊：「Will！」他道歉：「對不起。」現場笑聲不斷。當最後只剩她與陳庭妮尚未成功配對時，安心亞無奈感嘆：「配對到最後真的有點走心，連豬肝沒煮熟的人都能被選走，努力也不一定有用啊！」

林予晞被跑票崩潰大喊：「我不玩了！」華視提供

「龍虎斑對決」正式開戰，不僅場地設備與練習環境不同，還發生多次突發狀況，讓選手們一度慌亂。評分階段中，只有林予晞與Jessica組遭何順凱主廚點出「想呈現的元素未能明確展現」，甚至份量配置也遭質疑。進入淘汰關鍵時刻，僅剩四組候選其中一組榮登本集冠軍，另一組則將止步舞台。何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」，吳東璿董事長則點評姚淳耀與陳佑昇組「龍虎斑味道太淡，六種醬料卻無驚喜」。鍾欣凌更語重心長地對安心亞說：「所有人在訪問時都覺得妳應該是今天要離開的人，希望妳能多幫忙。」讓她當場淚崩。本集結束後陳庭妮哽咽表示：「真的很難過。」胡宇威也難掩情緒：「無法接受。」究竟誰能驚豔評審，誰會成為《星廚之戰》首位被淘汰的選手？

何順凱主廚直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」。華視提供



