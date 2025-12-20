安心亞、鍾欣凌澎湖拍攝趣事全揭露！《我們的藍調時光》殺青 劇組宛如大家庭
華語版《我們的藍調時光》，日前順利殺青。劇組耗時4個月，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地。柴智屏回憶拍攝過程，坦言最大難度在於主角與場景眾多，笑稱像「帶著11個小孩上山下海」，極具挑戰。
《我們的藍調時光》由導演林子平執導，製作人柴智屏回憶起120天的拍攝旅程，坦言最大的難度在於演員與場景的調度。「一般戲劇主角通常是2到4個，但我們這組人太多了。」她妙喻「想像如果你有11個小孩，要把心力平均放在每個小孩身上，心有多累。」場景遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地，還得上山下海，龐大的協調工作極為艱鉅。不過她也欣慰表示，演員們表現專業，完全融入角色，讓團隊合作就像一家人一樣開心融洽。當戲殺青時，柴智屏還開心到把陸弈靜、張鈞甯抱起來轉圈圈。
張鈞甯在劇裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她除演員身分，還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她開始覺得有點累，在11月底連續5天搭飛機趕行程，讓她自嘲「感覺自己像空姊，不是演員」，也讓她瘦到體重剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，只好睡前喝水來水腫增胖。
這次影集製作大規模花了4個月的時間拍攝，常年在拍電影的王柏傑，今次在劇組有不一般的體驗，殺青之際他表示心情有點複雜：「多謝劇組的照顧，尤其在澎湖拍攝時都住在一起，每天單純上下班，認識了很多澎湖的朋友，大家的感情在這4個月變得就像一家人一樣，絕對有依依不捨的感覺。」他在現場有空也會幫大家拍花絮，被封宣傳花絮組總監。安心亞收獲很多，交了很多朋友，她念念不忘澎湖的帶殼烤牡蠣，「我天天點外賣，超鮮甜，大家去澎湖一定要吃。」
鍾欣凌也喜歡澎湖，喜歡到她想要買房子在澎湖養老，「我好喜歡戲裡的海邊小屋，我坐在裡面往外看是一望無際的海，那個場景殺青時，我還去海邊看了一下，這就是我喜歡的生活。」澎湖也是歌手信接拍的原因之一，因為他很喜歡陽光，殺青時他也提到，「拍戲會上癮，大家風吹日曬雨淋，開始回想時感情就出來，這就是拍戲迷人的地方。」
《藍調時光》是前職棒球星郭泓志第一部電視影集，他特別感謝鄭人碩、周渝民、鍾欣凌的照顧，讓他可以很快融入角色中。鄭人碩在戲中跟郭泓志是歡喜冤家，戲裡戲外都建立不錯默契，殺青覺得很不捨。劇中郭泓志、鄭人碩是單親爸爸，飾演兩人小孩的邱以太、詹子萱覺得拍戲時間過很快，詹子萱殺青後想去染頭髮，邱以太要去打籃球，之前怕受傷影響拍戲，他已整整4個月沒碰球了。
