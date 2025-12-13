安心亞「鮮紅透視短裙」火辣開唱！網友凍末條：阿公都站起來了

安心亞13日晚在新北耶誕火辣表演。（TVBS提供）

安心亞13日在2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」身著紅色貼身透視短裙，火辣演唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等組曲，性感又可愛的模樣在網上引起討論，網友被辣到笑稱：「阿公都站起來了！」

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」以「音浪狂潮」為主題開唱，由陳漢典、曾子余、朵拉（謝雨芝）擔任主持人，展現絕佳默契。陳漢典除了主持，更是獻出生涯首次大型演唱會表演，熱唱〈我不會跳〉以及模仿秀，逗得現場歡笑聲不斷。

「金曲樂團」麋先生熱鬧演唱〈壞蛋〉、〈嗜愛動物〉等曲為演唱會揭開序幕，羅志祥師弟薛恩接著開唱〈LEVEL UP〉、〈別離開〉；《原子少年2》冠軍團F.F.O登場時，台下粉絲尖叫聲更是熱鬧。李東軒深情歌唱〈其實我…〉等歌，感動全場。

今年首次完成亞洲巡迴17站的芒果醬一連帶來〈抱歉〉、〈九彎十八拐〉和〈我喜歡你〉等曲，以招牌的青春系搖滾旋律撫慰人心；小樂吳思賢、Ozone接連演唱。最後，由「金曲創作才子」韋禮安壓軸，用溫暖歌聲劃下完美句點。

