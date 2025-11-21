安心亞1句「芋頭必須死」陳庭妮「怒回嗆」 《星廚之戰》殘酷賽制「鍾欣凌當場哭了」

安心亞犀利吐槽敵隊料理「芋頭必須死」。華視提供

料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》經過多輪激烈廝殺，目前晉級了九位頂尖菁英名廚與九位明星廚助，本週（23日）播出的最新一集，延續上週的「團體賽」賽制，再次迎來殘酷的淘汰環節！不同於以往由評審決定，這次竟是讓選手們親手投票淘汰隊友，現場氣氛瞬間跌至谷底。面對必須做出「生死抉擇」的艱難任務，主廚和廚助們個個面露難色，主持人鍾欣凌在公布名單時更是難忍激動，忍不住淚灑舞台！

胡宇威潛入老婆陳庭妮陣營偷聽菜單。華視提供

回顧上週激烈的「團體賽」，兩大戰隊要在限時180分鐘內完成四道料理，製作單位在最後階段還臨時加碼第五道甜點考題，殺得兩隊措手不及。在緊繃時刻，胡宇威卻上演了爆笑的「甜蜜間諜」戲碼！他悄悄深入妻子陳庭妮的隊伍後方，探頭探腦偷聽她們確認菜品介紹，並幽默稱讚：「好棒喔！」陳庭妮當下才發現老公竟然偷偷摸摸潛入「敵營」，頓時又驚又氣又好笑，直接送上一記「愛的拳頭」，嬌嗔說道：「你怎麼可以來我們這邊！」夫妻逗趣互動，讓現場歡笑連連。

主持人鍾欣凌在公布名單時忍不住淚灑舞台。華視提供

來到尾聲，兩大戰隊竟按捺不住，直接在評審身後「叫囂」起來！當安心亞看到敵隊端出的芋頭西米露時，立刻笑著吐槽：「芋頭不行耶！芋頭必須死！」這句犀利點評瞬間引爆笑點。沒想到，敵隊的陳庭妮也毫不示弱，當場吐舌詼諧回應：「關你什麼事！」兩人一來一往的逗趣互動，不僅讓現場眾人瞬間笑噴，也為高度緊張的比賽氣氛帶來了意想不到的綜藝效果。

陳庭妮紅著眼眶嘟嘴直呼「淘汰隊友好難」。華視提供

主持人鍾欣凌在公布淘汰名單時難忍激動。華視提供

《星廚之戰》團體賽制需淘汰隊友超殘酷。華視提供

鍾欣凌忍不住哭了。華視提供



