安心任事有保障 南投縣竹山鎮公所辦理公務員廉政宣導

▲竹山鎮公所辦理公務員廉政宣導。(圖：竹山鎮公所提供)

南投縣竹山鎮公所為強化公務員法治觀念與自我保護意識，打造勇於任事不畏困難的公務環境，二十一日於公所大禮堂舉辦「公務員面對司法調查與阻卻違法」廉政課程，邀請臺灣南投地方法院李松諺法官擔任講座，宣導內容豐富且實用，獲得熱烈回響。

課程內容分為兩大面向，李法官提醒公務員面對司法調查時應以「平常心、據實陳述、充分配合」為原則，並詳細說明公務員可主張的重要權利，如要求律師陪同、不違反意願陳述、行使緘默權及因公涉訟輔助等權利；「阻卻違法之適用」議題，李法官則援引實務案例，剖析阻卻違法概念在公務上之應用，協助公所同仁判斷行為合法性與界線，避免觸法。

此外，活動亦邀請南投地方法院政風室主任黃偉業介紹「國民法官法制度」，說明國民法官制度的立法精神、適用案件類型及人民參與審判的運作方式、國民法官與職業法官的角色分工，以及該制度如何提升司法透明度與民主參與，讓公所同仁對司法制度的最新發展有更全面的認識。

竹山鎮長陳東睦表示，公務員雖恪盡職守，但可能因業務牽連而須面對司法調查。透過實務導向的廉政宣導活動，協助公務員正確認識法律責任與保障機制，不僅是保護公務員本身，更打造廉潔、效率、負責的公務環境，有助於提升整體行政效能與民眾對公所施政的信賴。

竹山鎮公所政風室也表示，安排本次課程目的在提升同仁法治素養與專業知能，也期許同仁對民主法治有更進一步了解，縱使面對司法調查也能勇於任事，安心執行公務。