安心住宿成旅行亮點！交通部觀光署發表《星享生活》星級旅館專刊
節目中心／綜合報導
交通部觀光署攜手星級旅宿夥伴展現星級魅力，今年以「收藏星級・閃耀旅途」為主題，結合閱讀、分享與實際入住體驗，邀請旅人重新認識台灣星級旅館所代表的安心與價值。入住星級旅館就有機會抽iPhone17，活動自115年1月7日起至6月30日止。
觀光署指出，星級旅館是替旅人把關的承諾。透過制度化的安全、清潔與服務評鑑，讓旅人在陌生城市中，也能放心休息、安心入眠。今年希望透過「收藏」的概念，讓星級旅館成為旅途中值得記住的一部分。
一本《星享生活》，陪旅人慢下來
今年活動重點之一，是與ToGo泛遊情報雜誌全新推出的《星享生活》星級旅館指南專刊，記者會現場由旅遊作家溫士凱親自導讀，帶領大家從旅人的視角閱讀這本書。
不同於傳統住宿型錄，《星享生活》以生活節奏與旅行情境為主軸，將星級旅館放進城市風景之中，提醒旅人：旅行不一定要追趕行程，而是找一個讓自己「剛剛好停下來」的地方。
溫士凱提到星級旅館的價值，在於讓旅途中的每一個夜晚，都能成為恢復能量、整理心情的時刻，這也是「閃耀旅途」最重要的基礎。
由外國旅人視角，看見台灣旅宿的細膩
邀請定居台灣多年走遍各地的KOL英國奶奶Amy，以外國旅客的角度分享入住台灣星級旅館的體驗。
英國奶奶指出，相較英國同等級住宿，台灣旅館在乾淨程度、服務細節與安全感上，往往更讓人驚喜。對初次來台的外籍旅人而言，星級旅館是一個清楚、可信任的選擇，能快速建立對台灣旅遊環境的安心感。「選擇星級旅館，就是把旅途交給一個值得信任的地方。」
「收藏星級・閃耀旅途」抽獎活動
呼應「收藏星級」的主題，今年觀光署也推出有眾多好康的線上互動活動。觀光署主任秘書方正光與業者、旅遊達人一同邀請全民一起參與，旅人可在活動網站製作屬於自己的數位明信片，將旅途中的感動與回憶收藏起來，完成送出即可參加抽獎。
同時，為鼓勵民眾實際入住星級旅館，凡於活動期間內（115/1/7–6/30）入住星級旅館後完成發票登錄，還可參加加碼「星級發票限定大獎」，讓安心住宿延伸成一份值得期待的旅途驚喜。
本次活動獎項包含Apple iPhone 17（512G）、Apple iPad Air 11吋（Wi-Fi 128G）等星級限定大獎，另有Apple Watch、拍立得相機等旅遊好物，活動期間共進行3次抽獎，歡迎大家一起來參加。
讓安心住宿，成為旅程中最亮的記憶
觀光署表示，台灣旅宿的魅力在於安心、友善與細膩的服務。透過「收藏星級・閃耀旅途」活動，希望社會大眾了解「星級旅館」是旅人規劃行程時，自然會選擇的安心落腳處與保證。
觀光署未來也將持續邀請更多旅宿業者加入星級旅館行列，讓台灣的旅人每一趟旅程，都能從一晚安心住宿開始，精彩閃耀。
